Le langage kryptonien de Superman dans le film Man of Steel : une analyse de la théorie des médiums

By Hervé St-Louis



Le kryptonien dans Man of Steel est une langue cunéiforme dont la syntaxe est différente de l’anglais. Au lieu d’utiliser une structure sujet-verbe-objet comme l’anglais, le kryptonien utilise une structure objet-verbe-sujet où l’accent est mis sur les artefacts et non sur la personne. Ainsi, comme mentionné dans le Blu-Ray des longs métrages Man of Steel, c’est « la lumière de Rao qui brille » par opposition à « la lumière de Rao ». Cela, soutiennent les cinéastes, contribue à renforcer l’idée que les Kryptoniens fétichisent les objets plus qu’ils ne valorisent les humains individuels. Utiliser un artefact technologique pour générer de futurs Kryptoniens à des fins utilitaires dans une société hautement stratifiée, planifiée et organisée où l’on naît que pour accomplir un rôle et une tâche, soutient ce fétichisme où les êtres sont secondaires par rapport aux objets. Ces documents, bien que probablement créés à l’origine pour soutenir les humains, sont désormais plus valorisés que les personnes qu’ils étaient censés servir. Grâce à une idée de McLuhan, ces artefacts écrits ont complètement dépassé les sens des humains et sont devenus les principales interfaces par lesquelles les humains existent. C’est une révélation et une idée assez profondes pour un film qui a été si mal reçu au box-office !





Cet article est une traduction d'un article anglais sur ce site que j'ai traduis pour mes étudiants du 7CMM110 Histoire des médias enseigné à l'Université du Québec à Chicoutimi.





De nombreux fans de Superman savent que le symbole de la lettre S sur sa poitrine est en fait un mot kryptonien qui signifie à la fois le concept d’espoir et la maison familiale de Jor El, le père de Superman. Dans Man of Steel, le scénariste David Goyer et le concepteur de production Alex McDowell ont repris ce concept établi dans les bandes dessinées et sont allés plus loin. Ils ont embauché l’anthropologue linguistique Dr Christine Schreyer pour les aider à créer un langage kryptonien complet en commençant par le symbole de Superman. Ils expliquent une grande partie de cela dans la version Blu-Ray de Man of Steel. Bien que fascinant, il y a encore plus à dire sur le langage et la société kryptoniens si l’on emprunte à la théorie des médiums, une sous-discipline des études de communication.Dans le Blu-Ray des bonus de, les concepteurs expliquent comment l’écriture a influencé la conception conceptuelle et la philosophie de l’histoire du monde de Krypton dans la réinvention du mythe de Superman par Zack Snyder. Le problème, comme ils l’ont expliqué, a commencé lorsqu’ils ont dû expliquer la signification du grand symbole S sur le costume de Superman. Lorsque le dessinateur John Byrne a réinventé Superman en 1986, il a établi que le blason que porte Superman est un symbole discursif qui a une signification au-delà d’être un logo pour un super-héros. Cela a inspiré les créateurs de Man of Steel, comme la graphiste Kirsten Franson, à explorer les caractéristiques linguistiques du symbole et à l’intégrer davantage dans leur histoire. Dans Man of Steel, chaque inscription sur les artefacts et l’architecture a une signification. À partir du symbole de Superman, un langage complet a été créé avec différents modèles de lettres cursives permettant de créer et d’utiliser des phrases entières.Le langage développé par Schreyer a commencé avec le glyphe utilisé pour l’espoir. À partir de là, d’autres glyphes ont été développés pour d’autres familles. Le langage kryptonien développé par Schreyer est phonétique, bien que chaque terme ait une signification spécifique. Cela est intriguant car l’idée qu’un glyphe comme le S de Superman ait une signification spécifique implique qu’il s’agit davantage d’un langage logographique que phonétique. Les langues phonétiques, comme l’anglais et le français, rendent les sons de manière proche de leurs écritures. Mais des langues comme le chinois, le japonais et le coréen reposent davantage sur le déchiffrement d’un logogramme qui signifie un mot ou un concept spécifique. En se basant sur les affirmations de Schreyer, elle a créé dans sa version du kryptonien un langage à la fois phonétique et logographique pour le film Man of Steel.L’un des aspects du langage kryptonien utilisé dans Man of Steel est la façon dont il est décoré et inscrit sur les artefacts et l’architecture du quotidien et des cérémonies sur la planète Krypton. Pour les théoriciens des médiums, il s’agit d’une caractéristique importante qui en dit long sur les habitants de Krypton. La théorie des médiums est une approche des études de communication issue de l’Université de Toronto et du travail de plusieurs de ses universitaires de renommée mondiale comme Harold Innis et Marshall McLuhan. La théorie des médiums postule que la façon dont les gens communiquent à l’aide des médias influence leur politique et leur organisation socio-économique. La théorie des médiums est souvent appelée l’École de communication de Toronto.L’économiste politique Harold Innis s’est intéressé à la théorie des médias lorsqu’il a voulu expliquer l’essor et les menaces pesant sur l’hégémonie de l’Empire britannique par ses pratiques commerciales. Plus précisément, il voulait expliquer comment les régions périphériques, comme le Canada, contribuaient à la puissance de leurs métropoles (l’Empire britannique et les États-Unis) par le biais de leurs produits de base tels que le papier et le bois. Innis a découvert que ce produit de base canadien affectait l’édition de journaux et de livres dans des métropoles telles que Londres et New York. Le papier était essentiel à la manière dont ces centres diffusaient l’information. Mais si le papier déterminait la manière dont les communications se déroulaient et créait un monopole virtuel du savoir, comment les anciens supports de communication tels que le papyrus et les tablettes de pierre auraient-ils pu influencer les empires et les sociétés plus anciens ? Innis a tenté d’expliquer cela en essayant d’écrire toute une histoire de la communication occidentale en commençant par l’Égypte et Sumer.Innis a soutenu que chaque support influençait la structure hiérarchique d’une société. Les supports plus lourds comme les sculptures en pierre et les tablettes d’argile soutenaient une structure plus localisée mais aussi une société plus permanente et plus rigide. Ces matériaux mettaient l’accent sur le temps plutôt que sur l’espace. Les médias plus légers tels que le papyrus et le papier mettaient l’accent sur les sociétés hiérarchiques centralisées réparties sur de vastes territoires comme l’Empire romain. Les médias tels que le papier n’étaient pas aussi permanents et permettaient donc une plus grande diffusion des connaissances au-delà de castes spécifiques telles que les prêtres et les scribes.Dans, l’écriture est inscrite sur des artefacts et des architectures, ce qui signifie qu’ils sont plus permanents et mettent l’accent, selon Innis, sur une société biaisée dans le temps en tant que structure d’organisation. On peut en voir la preuve dans les capsules de genèse qui contiennent le matériel prototype de tous les futurs Kryptoniens à l’avance. Des générations de Krytoniens, qu’ils soient dirigeants, ouvriers ou soldats, ont été pré-créées à travers le temps. Les Krytptoniens ne peuvent pas procréer naturellement et, par conséquent, ils ne peuvent pas changer leur destin à travers le temps. Les parents de Superman, Jor El et Lara Lor-Van ont eu des relations sexuelles naturelles et ont ensuite décidé d’envoyer leur bébé Kal El avec une copie de la structure génétique de tous les futurs Kryptoniens. Si Krypton n’avait pas pu être sauvée à temps, parce qu’elle était au bord de la destruction, elle aurait été sauvée à travers l’espace, en renvoyant le bébé.