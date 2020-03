Comics / Comics News

Marvel Comics On-Sale 03/25/2020

MARVEL COMICS



JAN200889 2020 FORCE WORKS #2 (OF 3) $3.99

JAN200890 2020 FORCE WORKS #2 (OF 3) TENNEY VAR $3.99

JAN200951 AMAZING SPIDER-MAN #42 $3.99

JAN200952 AMAZING SPIDER-MAN #42 DANIEL SPIDER-WOMAN VAR $3.99

JAN201079 AMAZING SPIDER-MAN EPIC COLLECTION TP GREAT POWER NEW PTG DM $34.99

JAN200988 BLACK PANTHER #22 $3.99

JAN200989 BLACK PANTHER #22 ANDREWS VAR $3.99

OCT191098 CAPTAIN AMERICA BY TA-NEHISI COATES HC VOL 01 $34.99

DEC190985 CAPTAIN AMERICA BY TA-NEHISI COATES TP VOL 03 LEGEND OF STEV $19.99

JAN201048 DAWN OF X TP VOL 04 $17.99

JAN201058 DOCTOR DOOM TP VOL 01 POTTERSVILLE $15.99

JAN200934 FALCON & WINTER SOLDIER #2 (OF 5) $3.99

JAN200873 FANTASTIC FOUR MARVELS SNAPSHOT #1 $4.99

JAN200874 FANTASTIC FOUR MARVELS SNAPSHOT #1 DEWEY VAR $4.99

JAN201054 FUTURE FIGHT FIRSTS TP $15.99

JAN200838 GIANT SIZE X-MEN #1 NIGHTCRAWLER $4.99

JAN200839 GIANT SIZE X-MEN NIGHTCRAWLER #1 CALDWELL VAR $4.99

JAN208549 HAWKEYE FREE FALL #3 2ND PTG SCHMIDT VAR $3.99

JAN200820 HELLIONS #1 DX $4.99

JAN200821 HELLIONS #1 PORTACIO VAR DX $4.99

JAN200899 IMMORTAL HULK #33 $5.99

JAN200900 IMMORTAL HULK #33 BENNETT VAR $5.99

JAN200904 IMMORTAL HULK #33 CORY SMITH SPIDER-WOMAN VAR $5.99

JAN200902 IMMORTAL HULK #33 LUBERA VAR $5.99

JAN200903 IMMORTAL HULK #33 RON LIM VAR $5.99

JAN200836 INCREDIBLE HULK #182 FACSIMILE EDITION $3.99

JAN200997 JESSICA JONES BLIND SPOT #6 (OF 6) $3.99

JAN200998 JESSICA JONES BLIND SPOT #6 (OF 6) SIMMONDS VAR $3.99

JAN201088 MARVEL GRAPHIC COMIC BOXES EMPYRE (BUNDLE OF 5) $50.00

FEB200002 MARVEL PREVIEWS VOL 04 #33 APRIL 2020 EXTRAS $1.25

JAN200980 MARVELS AVENGERS BLACK WIDOW #1 $3.99

JAN200981 MARVELS AVENGERS BLACK WIDOW #1 LAND VAR $3.99

FEB201054 NEW MUTANTS BY HICKMAN TP VOL 01 $15.99

JAN201008 PUNISHER SOVIET #6 (OF 6) (MR) $3.99

JAN200966 RAVENCROFT #3 (OF 5) $3.99

JAN200937 REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #4 (OF 5) $3.99

JAN200939 REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #4 (OF 5) LUBERA VAR $3.99

JAN200855 ROAD TO EMPYRE KREE SKRULL WAR #1 $4.99

JAN200856 ROAD TO EMPYRE KREE SKRULL WAR #1 RON LIM VAR $4.99

JAN200968 SCREAM CURSE OF CARNAGE #5 $3.99

JAN200928 STAR #3 (OF 5) $3.99

JAN201023 STAR WARS BOUNTY HUNTERS #2 $3.99

JAN201025 STAR WARS BOUNTY HUNTERS #2 SPROUSE EMPIRE STRIKES BACK VAR $3.99

JAN201077 STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION CLONE WARS TP VOL 03 $39.99

JAN200922 TAROT #4 (OF 4) $4.99

JAN200923 TAROT #4 (OF 4) DAVIS VAR $4.99

JAN208548 THOR #1 2ND PTG KLEIN VAR $4.99

JAN201068 THOR EPIC COLLECTION TP INTO DARK NEBULA $39.99

JAN200866 TRUE BELIEVERS EMPYRE LYJA #1 $1.00

JAN200864 TRUE BELIEVERS EMPYRE SHE-HULK #1 $1.00

JAN200865 TRUE BELIEVERS EMPYRE VISION #1 $1.00

JAN200832 WOLVERINE #2 DX $3.99

JAN200834 WOLVERINE #2 PAREL SPIDER-WOMAN VAR DX $3.99

JAN201072 WOLVERINE TP ENEMY OF THE STATE NEW PTG $34.99

JAN200845 X-MEN #9 DX $3.99

JAN200840 X-MEN FANTASTIC FOUR #3 (OF 4) $3.99

JAN208275 X-MEN FANTASTIC FOUR #3 (OF 4) ELIOPOULOS VAR $3.99

JAN200842 X-MEN FANTASTIC FOUR #3 (OF 4) HETRICK FLOWER VAR $3.99







