Comics / Comics News

Dark Horse Comics On-Sale 05/27/2020

By Leroy Douresseaux







DARK HORSE COMICS



NOV190285 ART OF GUILD WARS COMPLETE ARENANET 20TH ANN ED HC $39.99

FEB200278 BLACKWOOD MOURNING AFTER #3 (OF 4) CVR A FISH $3.99

FEB200279 BLACKWOOD MOURNING AFTER #3 (OF 4) CVR B MOMOKO $3.99

FEB200283 BUTCHER OF PARIS #5 (OF 5) (MR) $3.99

FEB200297 DISNEY FROZEN ADVENTURES TP ICE & MAGIC $10.99

DEC190290 FRANKENSTEIN UNDONE #2 (OF 5) CVR A STENBECK $3.99

DEC190291 FRANKENSTEIN UNDONE #2 (OF 5) CVR B D ARMINI $3.99







Join the discussion: