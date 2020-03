Comics / Comics News

Marvel Comics On-Sale 03/18/2020

By Leroy Douresseaux







MARVEL COMICS



JAN200893 2020 IRON AGE #1 $4.99

JAN200894 2020 IRON AGE #1 RAHZZAH VAR $4.99

JAN200887 2020 MACHINE MAN #2 (OF 2) $4.99

JAN200888 2020 MACHINE MAN #2 (OF 2) RYP VAR $4.99

JAN201004 AERO #9 $3.99

JAN200957 AMAZING MARY JANE #6 $3.99

JAN200958 AMAZING MARY JANE #6 LAND VAR $3.99

JAN200920 ATLANTIS ATTACKS #3 (OF 5) $3.99

DEC190983 BLACK PANTHER AGENTS OF WAKANDA TP VOL 01 EYE OF THE STORM $17.99

JAN200908 CAPTAIN AMERICA #20 $3.99

JAN200909 CAPTAIN AMERICA #20 CALDWELL SPIDER-WOMAN VAR $3.99

DEC191003 CAPTAIN AMERICA EPIC COLLECTION TP BLOOD GLORY $39.99

SEP190965 CAPTAIN AMERICA HC WINTER SOLDIER MARVEL SELECT $29.99

JAN200910 CAPTAIN MARVEL #16 $3.99

JAN200911 CAPTAIN MARVEL #16 INHYUK LEE CONNECTING VAR $3.99

JAN200912 CAPTAIN MARVEL #16 PANOSIAN SPIDER-WOMAN VAR $3.99

JAN201013 CONAN THE BARBARIAN #14 $3.99

DEC190993 CONAN THE BARBARIAN TP VOL 02 LIFE AND DEATH OF CONAN BOOK T $17.99

DEC190916 DEADPOOL #4 $3.99

DEC190918 DEADPOOL #4 HAWTHORNE GWEN STACY VAR $3.99

JAN200847 EXCALIBUR #9 DX $3.99

JAN200916 FANTASTIC FOUR #20 $3.99

JAN200917 FANTASTIC FOUR #20 LUPACCHINO SPIDER-WOMAN VAR $3.99

JAN200959 GHOST-SPIDER #8 $3.99

JAN200942 GUARDIANS OF THE GALAXY #3 $3.99

JAN200944 GUARDIANS OF THE GALAXY #3 SHALVEY SPIDER-WOMAN VAR $3.99

JAN208271 GWEN STACY #1 (OF 5) 2ND PTG NAUCK VAR $4.99

DEC190988 IMMORTAL HULK TP VOL 06 $15.99

DEC190986 KING THOR TP $15.99

SEP190967 MARVELS 25TH ANNIVERSARY HC $50.00

JAN200978 MARVELS AVENGERS CAPTAIN AMERICA #1 $3.99

JAN200979 MARVELS AVENGERS CAPTAIN AMERICA #1 KEOWN VAR $3.99

JAN200876 MARVELS X #3 (OF 6) $4.99

SEP190975 MMW DAZZLER HC VOL 01 $75.00

SEP190976 MMW DAZZLER HC VOL 01 DM VAR ED 288 $75.00

JAN200963 MORBIUS #5 $3.99

JAN200965 MORBIUS #5 PYEONG JUN PARK SPIDER-WOMAN VAR $3.99

JAN200964 MORBIUS #5 RYP CONNECTING VAR $3.99

JAN200878 OUTLAWED #1 $4.99

JAN200879 OUTLAWED #1 DANIEL WRAPAROUND VAR $4.99

JAN201001 RUNAWAYS #31 $3.99

JAN200804 SPIDER-WOMAN #1 ARTGERM VAR $4.99

JAN200814 SPIDER-WOMAN #1 BLANK VAR $4.99

DEC191017 SPIDER-WOMAN #1 CHIP KIDD DIE CUT VAR $4.99

JAN200810 SPIDER-WOMAN #1 JS CAMPBELL VAR $4.99

JAN200815 SPIDER-WOMAN #1 MR GARCIN VAR $4.99

JAN200811 SPIDER-WOMAN #1 NAUCK VILLAINS VAR $4.99

JAN200807 SPIDER-WOMAN #1 RON LIM VAR $4.99

JAN200802 SPIDER-WOMAN #1 YOON CLASSIC CVR $4.99

JAN200803 SPIDER-WOMAN #1 YOON NEW COSTUME CVR $4.99

JAN201026 STAR WARS #4 $3.99

JAN201027 STAR WARS #4 SPROUSE EMPIRE STRIKES BACK VAR $3.99

JAN208272 STAR WARS RISE KYLO REN #2 (OF 4) 3RD PTG CRAIN VAR $3.99

JAN208273 STAR WARS RISE KYLO REN #3 (OF 4) 2ND PTG SLINEY VAR $3.99

DEC190989 STAR WARS TP VOL 13 ROGUES AND REBELS $17.99

DEC191000 TASKMASTER TP RIGHT PRICE $24.99

JAN208274 THOR #3 2ND PTG KLEIN VAR $3.99

JAN200863 TRUE BELIEVERS EMPYRE GALACTUS #1 $1.00

JAN200862 TRUE BELIEVERS EMPYRE SWORDSMAN #1 $1.00

JAN200918 VALKYRIE JANE FOSTER #9 $3.99

JAN200919 VALKYRIE JANE FOSTER #9 MOK SPIDER-WOMAN VAR $3.99

JAN208329 WOLVERINE #1 2ND PTG VAR DX $7.99

JAN200851 X-FORCE #9 DX $3.99

DEC191008 X-MEN AVENGERS TP VOL 01 ONSLAUGHT $39.99

DEC191007 X-MEN MILESTONES TP MESSIAH COMPLEX $34.99







