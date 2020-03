Comics / Comics News

Marvel Comics On-Sale 03/11/2020

By Leroy Douresseaux







MARVEL COMICS



JAN200949 AMAZING SPIDER-MAN #41 $3.99

JAN200950 AMAZING SPIDER-MAN #41 BROWN SPIDER-WOMAN VAR $3.99

DEC190984 ANNIHILATION SCOURGE TP $24.99

JAN200933 ANT-MAN #3 (OF 5) $3.99

DEC198917 AVENGERS #30 2ND PTG MCGUINNESS VAR $3.99

JAN200914 AVENGERS #32 $3.99

JAN200915 AVENGERS #32 MCKONE SPIDER-WOMAN VAR $3.99

JAN200925 AVENGERS OF THE WASTELANDS #3 (OF 5) $3.99

DEC190999 BLACK WIDOW MARVEL TEAM-UP TP $29.99

JAN200831 CABLE #1 BLACK BLANK VAR DX $4.99

JAN200826 CABLE #1 DX $4.99

JAN200830 CABLE #1 YOUNG VAR DX $4.99

DEC198918 CAPTAIN MARVEL #14 2ND PTG GARBETT VAR $3.99

DEC190982 DAWN OF X TP VOL 03 $17.99

DEC191002 FANTASTIC FOUR COMPLETE COLLECTION TP VOL 02 HEROES RETURN $39.99

DEC190992 FANTASTIC FOUR TP VOL 04 THING VS IMMORTAL HULK $15.99

JAN200990 GHOST RIDER #6 $3.99

JAN200991 GHOST RIDER #6 YOON SPIDER-WOMAN VAR $3.99

JAN200945 GWEN STACY #2 (OF 5) $3.99

JAN200948 GWEN STACY #2 (OF 5) NAUCK VAR $3.99

JAN200936 HAWKEYE FREE FALL #4 $3.99

NOV190960 HISTORY OF MARVEL UNIV TREASURY ED TP MCNIVEN CVR $29.99

NOV190961 HISTORY OF MARVEL UNIV TREASURY ED TP RODRIGUEZ CVR DM VAR $29.99

JAN200897 IMMORTAL HULK #32 $3.99

JAN200898 IMMORTAL HULK #32 ZIRCHER SPIDER-WOMAN VAR $3.99

DEC198919 IMMORTAL HULK GREAT POWER #1 2ND PTG MOLINA VAR $4.99

JAN200995 JESSICA JONES BLIND SPOT #5 (OF 6) $3.99

JAN200996 JESSICA JONES BLIND SPOT #5 (OF 6) SIMMONDS VAR $3.99

DEC190994 LEGENDS OF MARVEL TP AVENGERS $17.99

DEC191009 MARVEL MONOGRAPH TP ART OF CHRIS BACHALO $19.99

JAN200895 MARVEL TALES SILVER SURFER #1 $7.99

JAN200982 MARVELS SPIDER-MAN BLACK CAT STRIKES #3 (OF 5) $3.99

JAN200940 NEBULA #2 (OF 5) $3.99

JAN200849 NEW MUTANTS #9 DX $3.99

JAN201006 PUNISHER SOVIET #5 (OF 6) (MR) $3.99

DEC191010 ROCKET RACCOON AND GROOT GN TP TALL TAILS $12.99

JAN200953 SPIDER-HAM #4 (OF 5) $3.99

JAN201017 STAR WARS BOUNTY HUNTERS #1 $3.99

JAN201020 STAR WARS BOUNTY HUNTERS #1 ANDREWS VAR $3.99

JAN201022 STAR WARS BOUNTY HUNTERS #1 BLANK VAR $3.99

DEC198920 STAR WARS DARTH VADER #1 2ND PTG IENCO VAR $4.99

JAN201029 STAR WARS DARTH VADER #2 $3.99

JAN201031 STAR WARS DARTH VADER #2 SPROUSE EMPIRE STRIKES BACK VAR $3.99

JAN201032 STAR WARS RISE KYLO REN #4 (OF 4) $3.99

JAN200869 SUB-MARINER MARVELS SNAPSHOT #1 $4.99

JAN200871 SUB-MARINER MARVELS SNAPSHOT #1 DELLOTTO VAR $4.99

JAN200972 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #4 (OF 5) $3.99

JAN200974 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #4 (OF 5) RON LIM VAR $3.99

JAN200975 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #4 (OF 5) TAN VAR $3.99

JAN200837 THOR #229 FACSIMILE EDITION $3.99

JAN200930 THOR #4 $3.99

JAN200932 THOR #4 GARRON SPIDER-WOMAN VAR $3.99

JAN200859 TRUE BELIEVERS EMPYRE ANELLE #1 $1.00

JAN200860 TRUE BELIEVERS EMPYRE HULKLING #1 $1.00

JAN200861 TRUE BELIEVERS EMPYRE QUOI #1 $1.00

JAN200970 VENOM #24 $3.99

JAN200971 VENOM #24 ROCK-HE KIM SPIDER-WOMAN VAR $3.99

DEC191005 WOLVERINE EPIC COLLECTION TP INNER FURY $39.99

JAN200843 X-MEN #8 DX $3.99

DEC198921 X-MEN FANTASTIC FOUR #1 (OF 4) 2ND PTG DODSON VAR $4.99







