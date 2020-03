Comics / Comics News

Marvel Comics On-Sale 03/04/2020

By Leroy Douresseaux







MARVEL COMICS



JAN200891 2020 RESCUE #1 (OF 2) $3.99

JAN200892 2020 RESCUE #1 (OF 2) BARTEL VAR $3.99

DEC198689 ATLANTIS ATTACKS #1 (OF 5) 2ND PTG ANINDITO VAR $3.99

JAN200976 BLACK CAT #10 $3.99

JAN200977 BLACK CAT #10 SPIDER-WOMAN GRANOV VAR $3.99

JAN200986 BLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #7 $3.99

JAN200987 BLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #7 SPIDER-WOMAN VAR $3.99

SEP190966 BLACK WIDOW POSTCARD BOOK HC $19.99

DEC190998 BLACK WIDOW WAID SAMNEE COMPLETE COLLECTION TP $29.99

JAN201082 CABLE #1 POSTER $8.99

JAN201010 CONAN BATTLE FOR SERPENT CROWN #2 (OF 5) $3.99

JAN201012 CONAN BATTLE FOR SERPENT CROWN #2 (OF 5) CHRISTOPHER VAR $3.99

JAN200999 DAREDEVIL #19 $3.99

JAN201000 DAREDEVIL #19 DEL MUNDO SPIDER-WOMAN VAR $3.99

JAN200993 DOCTOR DOOM #6 $3.99

JAN200994 DOCTOR DOOM #6 MAYHEW SPIDER-WOMAN VAR $3.99

JAN200927 DR STRANGE #4 $3.99

JAN201087 EMPYRE #1 POSTER $8.99

JAN200846 EXCALIBUR #8 DX $3.99

JAN200882 IRON MAN 2020 #3 (OF 6) $4.99

JAN200883 IRON MAN 2020 #3 (OF 6) BIANCHI CONNECTING VAR $4.99

JAN200885 IRON MAN 2020 #3 (OF 6) RON LIM VAR $4.99

JAN200884 IRON MAN 2020 #3 (OF 6) SUPERLOG HEADS VAR $4.99

JAN201002 MAGNIFICENT MS MARVEL #13 $3.99

JAN200853 MARAUDERS #9 DX $3.99

JAN200867 MARVEL #1 (OF 6) $4.99

JAN200868 MARVEL #1 (OF 6) RUDE VAR $4.99

JAN201085 MARVEL #1 POSTER $8.99

SEP190964 MARVEL COMICS 1000 HC $29.99

JAN200961 MILES MORALES SPIDER-MAN #16 $3.99

JAN200962 MILES MORALES SPIDER-MAN #16 FERRY SPIDER-WOMAN VAR $3.99

SEP190972 POWER PACK CLASSIC OMNIBUS HC VOL 01 $125.00

SEP190973 POWER PACK CLASSIC OMNIBUS HC VOL 01 BOGDANOVE DM VAR $125.00

JAN201015 ROBERT E HOWARDS DARK AGNES #2 (OF 5) $3.99

JAN201016 ROBERT E HOWARDS DARK AGNES #2 (OF 5) ANACLETO VAR $3.99

JAN200913 SAVAGE AVENGERS #11 $3.99

JAN200816 SPIDER-MAN NOIR #1 (OF 5) $3.99

JAN200817 SPIDER-MAN NOIR #1 (OF 5) RON LIM VAR $3.99

JAN200960 SPIDER-VERSE #6 (OF 6) $3.99

JAN201084 SPIDER-VERSE ART ADAMS POSTER $8.99

JAN201081 SPIDER-WOMAN #1 CLASSIC COVER POSTER $8.99

DEC198690 STAR WARS #2 2ND PTG SILVA VAR $3.99

DEC198691 STAR WARS RISE KYLO REN #1 (OF 4) 3RD PTG CRAIN VAR $4.99

JAN200795 STRANGE ACADEMY #1 $4.99

JAN200796 STRANGE ACADEMY #1 ADAMS CHARACTER SPOTLIGHT VAR $4.99

JAN200798 STRANGE ACADEMY #1 JS CAMPBELL VAR $4.99

JAN201083 STRANGE ACADEMY #1 POSTER $8.99

JAN200797 STRANGE ACADEMY #1 RAMOS DESIGN WRPAD VAR $4.99

JAN200800 STRANGE ACADEMY #1 YOUNG VAR $4.99

JAN201003 STRIKEFORCE #7 $3.99

JAN201005 SWORD MASTER #9 $3.99

DEC198692 THOR #2 2ND PTG KLEIN VAR $3.99

JAN200858 TRUE BELIEVERS EMPYRE MANTIS #1 $1.00

JAN200857 TRUE BELIEVERS EMPYRE MAR-VELL #1 $1.00

SEP190971 UNCANNY X-FORCE BY REMENDER OMNIBUS HC NEW PTG $100.00

DEC198693 WEAPON PLUS WORLD WAR IV 2ND PTG GIANGIORDANO VAR $4.99

NOV190982 WEB OF BLACK WIDOW TP $15.99

DEC198694 X-MEN #5 2ND PTG YU VAR DX $3.99

JAN201086 X-MEN #9 POSTER $8.99

SEP190974 X-MEN CHILDREN OF ATOM HC BOX SET SLIPCASE $500.00







