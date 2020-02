Comics / Comics News

Marvel Comics On-Sale 02/19/2020

By Leroy Douresseaux







MARVEL COMICS



DEC190826 2020 MACHINE MAN #1 (OF 2) $4.99

DEC190827 2020 MACHINE MAN #1 (OF 2) RAPOZA VAR $4.99

DEC190871 AMAZING MARY JANE #5 $3.99

DEC190873 AMAZING MARY JANE #5 RODRIGUEZ GWEN STACY VAR $3.99

DEC190893 ATLANTIS ATTACKS #2 (OF 5) $3.99

DEC190896 ATLANTIS ATTACKS #2 (OF 5) MONA CHINESE NEW YEAR VAR $3.99

DEC190895 ATLANTIS ATTACKS #2 (OF 5) RON LIM VAR $3.99

DEC198200 AVENGERS #29 2ND PTG MCGUINNESS VAR $3.99

DEC190926 CAPTAIN AMERICA #19 $3.99

DEC190927 CAPTAIN AMERICA #19 YOON GWEN STACY VAR $3.99

DEC190919 CAPTAIN MARVEL #15 $3.99

DEC190920 CAPTAIN MARVEL #15 INHYUK LEE CONNECTING VAR $3.99

DEC190922 CAPTAIN MARVEL #15 LUPACCHINO GWEN STACY VAR $3.99

DEC190921 CAPTAIN MARVEL #15 ZILI YU CHINESE NEW YEAR VAR $3.99

DEC190960 CONAN THE BARBARIAN #13 $3.99

DEC190951 DAREDEVIL #18 $3.99

DEC190952 DAREDEVIL #18 RIVERA GWEN STACY VAR $3.99

NOV190888 DEADPOOL #3 $3.99

NOV190889 DEADPOOL #3 YARDIN MARVELS X VAR $3.99

NOV190974 DEATHS HEAD TP FREELANCE PEACEKEEPING AGENT $39.99

DEC198201 DOCTOR DOOM #4 2ND PTG LARROCA VAR $3.99

DEC190903 FANTASTIC FOUR #19 $3.99

DEC190904 FANTASTIC FOUR #19 CHRISTOPHER GWEN STACY VAR $3.99

NOV190987 GHOST RIDER TP BOOK 02 WAR FOR HEAVEN $34.99

DEC190874 GHOST-SPIDER #7 $3.99

DEC190807 GUARDIANS OF THE GALAXY #2 $3.99

DEC190809 GUARDIANS OF THE GALAXY #2 WU GWEN STACY VAR $3.99

DEC190810 GUARDIANS OF THE GALAXY #2 YUZE WU CHINESE NEW YEAR VAR $3.99

NOV190963 GUARDIANS OF THE GALAXY TP VOL 02 FAITHLESS $24.99

NOV190971 GWENPOOL STRIKES BACK TP $15.99

DEC190789 MARAUDERS #8 DX $3.99

DEC190949 MARVELS BLACK WIDOW PRELUDE #2 (OF 2) $3.99

DEC190832 MARVELS VOICES #1 $4.99

DEC190834 MARVELS VOICES #1 SCOTT VAR $4.99

DEC190833 MARVELS VOICES #1 STELFREEZE VAR $4.99

AUG191143 MMW UNCANNY X-MEN HC VOL 12 $100.00

AUG191144 MMW UNCANNY X-MEN HC VOL 12 DM VAR ED 287 $100.00

DEC190792 NEW MUTANTS #7 DX $3.99

DEC190933 REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #3 (OF 5) $3.99

DEC190936 REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #3 (OF 5) LUBERA VAR $3.99

DEC190934 REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #3 (OF 5) RON LIM VAR $3.99

DEC198205 RUINS OF RAVENCROFT SABRETOOTH #1 2ND PTG VAR $4.99

DEC190948 RUNAWAYS #30 $3.99

NOV190969 SPIDER-MAN VELOCITY TP $15.99

DEC198206 STAR #1 (OF 5) 2ND PTG VAR $3.99

NOV190973 TALES THROUGH MARVEL UNIVERSE TP $24.99

NOV190984 TASKMASTER TP ANYTHING YOU CAN DO $34.99

DEC190824 TRUE BELIEVERS IRON MAN 2020 JOCASTA #1 $1.00

NOV190994 UNCANNY X-MEN BY GILLEN COMPLETE COLLECTION VOL 02 $39.99

DEC190946 VALKYRIE JANE FOSTER #8 $3.99

DEC190947 VALKYRIE JANE FOSTER #8 MOMOKO GWEN STACY VAR $3.99

DEC190754 WOLVERINE #1 ALEX ROSS VAR DX $7.99

DEC190753 WOLVERINE #1 DX $7.99

DEC190763 WOLVERINE #1 JEEHYUNG LEE VAR DX $7.99

DEC190762 WOLVERINE #1 YOUNG VAR DX $7.99







