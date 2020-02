Comics / Comics News

Marvel Comics On-Sale 02/12/2020

DEC190944 AERO #8 $3.99

NOV190965 AERO TP VOL 01 BEFORE THE STORM $17.99

NOV190976 AGE OF CONAN TP VALERIA $15.99

DEC190863 AMAZING SPIDER-MAN #39 $3.99

DEC190865 AMAZING SPIDER-MAN #39 JIE YUAN CONNECTING CHINESE NEW YEAR $3.99

DEC190864 AMAZING SPIDER-MAN #39 LARRAZ GWEN STACY VAR 2099 $3.99

NOV190980 AMAZING SPIDER-MAN EPIC COLL TP SECRET OF PETRIFIED TABLET $39.99

DEC190909 BLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #6 $3.99

DEC190910 BLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #6 NAUCK GWEN STACY VAR $3.99

AUG191139 BLACK PANTHER HC VISIONS OF WAKANDA $29.99

NOV190985 BLACK WIDOW EPIC COLLECTION TP BEWARE BLACK WIDOW $39.99

JUL191089 DAREDEVIL BY BENDIS & MALEEV OMNIBUS HC VOL 02 NEW PTG $100.00

NOV190962 DAWN OF X TP VOL 01 $24.99

DEC190898 DR STRANGE #3 $3.99

DEC190784 EXCALIBUR #7 DX $3.99

DEC190785 EXCALIBUR #7 OLIVER GWEN STACY VAR DX $3.99

NOV190990 FANTASTIC FOUR TP THE END NEW PTG $15.99

DEC190842 GWEN STACY #1 (OF 5) $4.99

DEC190848 GWEN STACY #1 (OF 5) J SCOTT CAMPBELL VAR $4.99

DEC190843 GWEN STACY #1 (OF 5) JEEHYUNG LEE VAR $4.99

DEC190846 GWEN STACY #1 (OF 5) JIE YUAN CONNECTING CHINESE NEW YEAR VA $4.99

DEC190845 GWEN STACY #1 (OF 5) NAUCK FACES OF GWEN VAR $4.99

DEC190897 HAWKEYE FREE FALL #3 $3.99

NOV190991 HULK TP THE END NEW PTG $17.99

DEC190900 IMMORTAL HULK #31 $3.99

DEC190902 IMMORTAL HULK #31 NAKAYAMA GWEN STACY VAR $3.99

DEC190816 IRON MAN 2020 #2 (OF 6) $4.99

DEC190820 IRON MAN 2020 #2 (OF 6) BIANCHI CONNECTING VAR $4.99

DEC190819 IRON MAN 2020 #2 (OF 6) RON LIM VAR $4.99

DEC190818 IRON MAN 2020 #2 (OF 6) SUPERLOG HEADS VAR $4.99

DEC190835 JESSICA JONES BLIND SPOT #3 (OF 6) $3.99

DEC190836 JESSICA JONES BLIND SPOT #3 (OF 6) SIMMONDS VAR $3.99

AUG191138 LIFE OF CAPTAIN MARVEL MARVEL SELECT HC $24.99

NOV198821 MAGNIFICENT MS MARVEL #11 2ND PTG MINKYU JUNG VAR $3.99

DEC190768 MARVEL TALES WOLVERINE #1 $7.99

DEC190886 MARVELS SPIDER-MAN BLACK CAT STRIKES #2 (OF 5) $3.99

DEC190891 MARVELS X #2 (OF 6) $4.99

NOV190995 MILES MORALES GN TP GREAT RESPONSIBILITY $12.99

DEC190882 MORBIUS #4 $3.99

DEC190883 MORBIUS #4 RYP CONNECTING VAR $3.99

DEC190811 NEBULA #1 (OF 5) $3.99

DEC190815 NEBULA #1 (OF 5) YOUNG VAR $3.99

NOV198820 RUINS OF RAVENCROFT CARNAGE #1 2ND PTG VAR $4.99

DEC190925 SAVAGE AVENGERS #10 $3.99

AUG191136 SPIDER-MAN MILES MORALES OMNIBUS HC $100.00

DEC190913 SPIRITS GHOST RIDER MOTHER OF DEMONS #1 $4.99

DEC190914 SPIRITS GHOST RIDER MOTHER OF DEMONS #1 HANS VAR $4.99

NOV190978 STAR WARS DOCTOR APHRA TP VOL 07 ROGUES END $17.99

NOV198822 STAR WARS RISE KYLO REN #2 (OF 4) 2ND PTG SLINEY VAR $3.99

DEC190971 STAR WARS RISE KYLO REN #3 (OF 4) $3.99

OCT191128 STAR WARS TARGET VADER TP $17.99

DEC190857 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #3 (OF 5) $3.99

DEC190862 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #3 (OF 5) JIE YUAN CONNECT $3.99

DEC190860 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #3 (OF 5) NOTO GWEN STACY $3.99

DEC190858 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #3 (OF 5) RON LIM VAR $3.99

DEC190861 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #3 (OF 5) SANDOVAL VAR $3.99

DEC190804 THOR #3 $3.99

DEC190806 THOR #3 KEOWN GWEN STACY VAR $3.99

DEC190823 TRUE BELIEVERS IRON MAN 2020 ALBERT & ELSIE-DEE #1 $1.00

DEC190822 TRUE BELIEVERS IRON MAN 2020 ARNO STARK #1 $1.00

AUG191130 ULTIMATES BY MARK MILLAR & BRYAN HITCH OMNIBUS HC NEW PTG $100.00

DEC190852 VENOM #23 $3.99

DEC190854 VENOM #23 RAMOS GWEN STACY VAR $3.99

DEC190853 VENOM #23 YOUNG VAR $3.99

DEC190765 WOLVERINE BY CLAREMONT & MILLER #1 FACSIMILE EDITION $3.99

DEC190790 X-FORCE #7 DX $3.99

NOV190812 X-MEN #6 DX $3.99

NOV190813 X-MEN #6 TAN MARVELS X VAR DX $3.99







