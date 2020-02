Comics / Comics News

Marvel Comics On-Sale 02/05/2020

By Leroy Douresseaux







MARVEL COMICS



NOV190996 ADVENTURES OF X-MEN GN TP TOOTH & CLAW $9.99

NOV190968 AGENTS OF ATLAS TP PANDEMONIUM $15.99

DEC190798 ANT-MAN #1 (OF 5) $3.99

NOV198682 AVENGERS #28 2ND PTG MCGUINNESS VAR $3.99

DEC190880 BLACK CAT #9 $3.99

DEC190881 BLACK CAT #9 GOMEZ GWEN STACY VAR $3.99

AUG191140 BLACK PANTHER POSTCARD BOOK HC $19.99

NOV190787 CAPTAIN AMERICA THE END #1 $4.99

NOV190788 CAPTAIN AMERICA THE END #1 LARSEN VAR $4.99

DEC190953 CONAN BATTLE FOR SERPENT CROWN #1 (OF 5) $3.99

DEC190954 CONAN BATTLE FOR SERPENT CROWN #1 (OF 5) LUKE ROSS VAR $3.99

DEC190950 DAREDEVIL #17 $3.99

DEC190957 DARK AGNES #1 (OF 5) $3.99

DEC190958 DARK AGNES #1 (OF 5) CLOONAN VAR $3.99

DEC190938 DOCTOR DOOM #5 $3.99

DEC190939 DOCTOR DOOM #5 ORTEGA GWEN STACY VAR $3.99

NOV198683 EXCALIBUR #4 2ND PTG ASRAR VAR DX $3.99

DEC191013 FALCON & WINTER SOLDIER #1 POSTER $8.99

NOV190967 GHOST-SPIDER TP DOG DAYS ARE OVER $15.99

DEC191015 GIANT SIZE X-MEN JEAN GREY & EMMA FROST #1 POSTER $8.99

DEC191016 GWEN STACY #1 POSTER $8.99

NOV198717 HAWKEYE FREEFALL #1 2ND PTG SCHMIDT VAR $3.99

NOV190867 IMMORTAL HULK GREAT POWER #1 $4.99

NOV190868 IMMORTAL HULK GREAT POWER #1 FIUMARA VAR $4.99

DEC190943 MAGNIFICENT MS MARVEL #12 $3.99

NOV198716 MARAUDERS #5 2ND PTG DAUTERMAN VAR DX $3.99

DEC190788 MARAUDERS #7 DX $3.99

DEC190888 MARVEL AVENGERS HULK #1 $3.99

DEC190889 MARVEL AVENGERS HULK #1 RON LIM VAR $3.99

DEC190877 MILES MORALES SPIDER-MAN #15 $3.99

DEC190878 MILES MORALES SPIDER-MAN #15 BRADSHAW GWEN STACY VAR $3.99

NOV190970 OLD MAN QUILL TP VOL 02 GO YOUR OWN WAY $17.99

NOV190979 PUNISHER EPIC COLLECTION TP JIGSAW PUZZLE $39.99

DEC190923 SAVAGE AVENGERS #0 $4.99

DEC190924 SAVAGE AVENGERS #0 TAN VAR $4.99

NOV198684 SPIDER-HAM #1 (OF 5) 2ND PTG ROBSON VAR $3.99

DEC190870 SPIDER-MAN & VENOM DOUBLE TROUBLE #4 (OF 4) $3.99

DEC190879 SPIDER-VERSE #5 (OF 6) $3.99

AUG191132 STAR WARS AGE OF REPUBLIC HC $34.99

DEC190965 STAR WARS DARTH VADER #1 $4.99

DEC190969 STAR WARS DARTH VADER #1 SPROUSE EMPIRE STRIKES BACK VAR $4.99

DEC190937 STRIKEFORCE #6 $3.99

DEC190945 SWORD MASTER #8 $3.99

NOV190966 SWORD MASTER TP VOL 01 WAR OF THE ANCIENTS $17.99

DEC190821 TRUE BELIEVERS IRON MAN 2020 PEPPER POTTS #1 $1.00

NOV198685 VENOM #21 2ND PTG CRAIN VAR $3.99

NOV190964 VENOM BY DONNY CATES TP VOL 03 ABSOLUTE CARNAGE $15.99

DEC191012 WOLVERINE #1 BY ALEX ROSS POSTER $8.99

DEC191011 WOLVERINE #1 POSTER $8.99

DEC190770 X-MEN FANTASTIC FOUR #1 (OF 4) $4.99

DEC190771 X-MEN FANTASTIC FOUR #1 (OF 4) BROOKS VAR $4.99

DEC190773 X-MEN FANTASTIC FOUR #1 (OF 4) ELIOPOULOS VAR $4.99

DEC190774 X-MEN FANTASTIC FOUR #1 (OF 4) HETRICK FLOWER VAR $4.99

DEC191014 X-MEN FANTASTIC FOUR #1 POSTER $8.99

AUG191137 X-MEN VS APOCALYPSE TWELVE OMNIBUS HC $125.00

DEC190942 YONDU #5 (OF 5) $3.99







