Marvel Comics On-Sale 01/29/2020

By Leroy Douresseaux







MARVEL COMICS



NOV190988 ACTS OF VENGEANCE TP AVENGERS $39.99

NOV190900 AMAZING SPIDER-MAN #347 FACSIMILE EDITION $3.99

NOV190841 AMAZING SPIDER-MAN DAILY BUGLE #1 (OF 5) $3.99

NOV190844 AMAZING SPIDER-MAN DAILY BUGLE #1 (OF 5) LUBERA VAR $3.99

OCT199082 AVENGERS #26 2ND PTG KEOWN VAR $3.99

NOV190857 AVENGERS #30 $3.99

NOV190858 AVENGERS #30 PHAM MARVEL X VAR $3.99

NOV190972 AVENGERS BY JASON AARON TP VOL 05 CHALLENGE OF GHOST RIDERS $15.99

NOV190845 AVENGERS OF THE WASTELANDS #1 (OF 5) $3.99

NOV190846 AVENGERS OF THE WASTELANDS #1 (OF 5) GARRY BROWN VAR $3.99

NOV190983 BLACK WIDOW TP WIDOWMAKER $39.99

NOV190871 CAPTAIN AMERICA #18 $3.99

NOV190872 CAPTAIN AMERICA #18 KUBERT MARVELS X VAR $3.99

NOV190791 CAPTAIN MARVEL THE END #1 $4.99

NOV190792 CAPTAIN MARVEL THE END #1 MOMOKO VAR $4.99

OCT199083 CONAN SERPENT WAR #1 (OF 4) 2ND PTG EATON VAR $4.99

OCT191062 CONAN THE BARBARIAN #12 $3.99

NOV190789 DEADPOOL THE END #1 $4.99

NOV190790 DEADPOOL THE END #1 ESPIN VAR $4.99

OCT199084 DOCTOR DOOM #3 2ND PTG LARROCA VAR $3.99

NOV190797 DOCTOR STRANGE THE END #1 $4.99

NOV190798 DOCTOR STRANGE THE END #1 ANDRADE VAR $4.99

NOV190874 DR STRANGE #2 $3.99

NOV190876 DR STRANGE #2 VATINE MARVELS X VAR $3.99

NOV190956 EARTH X TP NEW PTG $29.99

NOV198142 EXCALIBUR #3 2ND PTG ASRAR VAR DX $3.99

OCT199089 FALLEN ANGELS #3 2ND PTG WITTER VAR DX $3.99

NOV198190 FALLEN ANGELS #4 2ND PTG NAKAYAMA VAR DX $3.99

NOV190834 FALLEN ANGELS #6 DX $3.99

NOV190839 FANTASTIC FOUR ANNUAL #6 FACSIMILE EDITION $4.99

NOV190981 FANTASTIC FOUR EPIC COLLECTION COMING GALACTUS TP NEW PTG $39.99

SEP190986 FANTASTIC FOUR GRAND DESIGN TP $29.99

SEP190987 FRIENDLY NEIGHBORHOOD SPIDER-MAN TP VOL 02 HOSTILE TAKEOVERS $17.99

NOV190859 HAWKEYE FREE FALL #2 $3.99

NOV190869 IMMORTAL HULK #30 $3.99

NOV190870 IMMORTAL HULK #30 DEL MUNDO MARVELS X VAR $3.99

NOV190992 IRON MAN TP THE END NEW PTG $17.99

NOV190853 JESSICA JONES BLIND SPOT #2 (OF 6) $3.99

NOV190854 JESSICA JONES BLIND SPOT #2 (OF 6) SIMMONDS VAR $3.99

OCT199085 MAGNIFICENT MS MARVEL #10 2ND PTG JUNG VAR $3.99

OCT199090 MAGNIFICENT MS MARVEL #7 2ND PTG VECCHIO VAR $3.99

OCT199091 MAGNIFICENT MS MARVEL #8 2ND PTG VECCHIO VAR $3.99

OCT199092 MAGNIFICENT MS MARVEL #9 2ND PTG VECCHIO VAR $3.99

OCT199086 MARAUDERS #3 2ND PTG DAUTERMAN VAR DX $3.99

NOV198191 MARAUDERS #4 2ND PTG DAUTERMAN VAR DX $3.99

DEC190002 MARVEL PREVIEWS VOL 04 #31 FEBRUARY 2020 EXTRAS (NET) $1.25

AUG191131 MARVELS SPIDER-MAN SCRIPT BOOK HC $50.00

OCT191141 MARVEL-VERSE GN TP BLACK PANTHER $9.99

OCT199173 MILES MORALES SPIDER-MAN #13 2ND PTG GARRON VAR $3.99

AUG191141 MMW MIGHTY THOR HC VOL 19 $75.00

AUG191142 MMW MIGHTY THOR HC VOL 19 DM VAR ED 286 $75.00

NOV190817 NEW MUTANTS #6 DX $3.99

NOV190774 RAVENCROFT #1 (OF 5) $3.99

NOV190776 RAVENCROFT #1 (OF 5) JACINTO VAR $3.99

OCT199087 SAVAGE AVENGERS #8 2ND PTG ZIRCHER VAR $3.99

NOV190905 SCREAM CURSE OF CARNAGE #3 $3.99

NOV190898 SPIDER-HAM #2 (OF 5) $3.99

NOV190899 SPIDER-HAM #2 (OF 5) BRADSHAW VAR $3.99

NOV198192 SPIDER-MAN #3 (OF 5) 2ND PTG VAR $3.99

NOV190938 STAR WARS #2 $3.99

NOV190940 STAR WARS #2 SPROUSE EMPIRE STRIKES BACK VAR $3.99

NOV198094 STAR WARS RISE KYLO REN #1 (OF 4) 2ND PTG CRAIN SPOT COLOR V $4.99

NOV190848 TAROT #2 (OF 4) $4.99

NOV190849 TAROT #2 (OF 4) DAVIS VAR $4.99

NOV190738 THOR #2 $3.99

NOV190740 THOR #2 KLEIN DESIGN VAR $3.99

NOV190993 THOR BY JASON AARON COMPLETE COLLECTION TP VOL 02 $39.99

NOV198193 TONY STARK IRON MAN #19 2ND PTG LOZANO VAR $3.99

NOV190785 TRUE BELIEVERS CRIMINALLY INSANE ABSORBING MAN #1 $1.00

NOV190786 TRUE BELIEVERS CRIMINALLY INSANE KLAW #1 $1.00

NOV190836 WEAPON PLUS WORLD WAR IV $4.99

NOV190837 WEAPON PLUS WORLD WAR IV SKAN VAR $4.99

NOV190986 WHAT IF CLASSIC COMPLETE COLLECTION TP VOL 03 $39.99

NOV190989 WOLVERINE TP THE END NEW PTG $15.99

NOV190840 WOLVERINE VS SABRETOOTH 3D #1 $7.99

OCT199093 X-FORCE #3 2ND PTG WEAVER VAR DX $3.99

NOV198194 X-FORCE #4 2ND PTG WEAVER VAR DX $3.99

NOV190824 X-FORCE #6 DX $3.99

OCT199088 X-MEN #3 2ND PTG YU VAR DX $3.99

AUG199030 X-MEN #5 DX $3.99

AUG199032 X-MEN #5 MARTIN MARVELS X VAR DX $3.99







