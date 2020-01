Comics / Comics News

Marvel Comics On-Sale 01/22/2020

By Leroy Douresseaux







MARVEL COMICS



OCT191130 AGENTS OF ATLAS COMPLETE COLLECTION TP VOL 02 $39.99

NOV190915 AMAZING SPIDER-MAN #38 $3.99

NOV190916 AMAZING SPIDER-MAN #38 NOTO MARVELS X VAR $3.99

NOV190861 ATLANTIS ATTACKS #1 (OF 5) $3.99

NOV190862 ATLANTIS ATTACKS #1 (OF 5) RON LIM VAR $3.99

NOV190884 BLACK PANTHER #20 $3.99

NOV190885 BLACK PANTHER #20 MICHAEL CHO VAR $3.99

OCT191132 CAPTAIN AMERICA SAM WILSON COMPLETE COLLECTION TP VOL 01 $39.99

NOV190878 CAPTAIN MARVEL #14 $3.99

NOV190880 CAPTAIN MARVEL #14 GARNER MARVELS X VAR $3.99

NOV190879 CAPTAIN MARVEL #14 INHYUK LEE CONNECTING VAR $3.99

NOV190933 CONAN SERPENT WAR #4 (OF 4) $4.99

NOV190935 CONAN SERPENT WAR #4 (OF 4) CAMUNCOLI CONNECTING VAR $4.99

NOV190829 EXCALIBUR #6 DX $3.99

NOV190830 EXCALIBUR #6 MCKONE MARVELS X VAR DX $3.99

NOV190886 FANTASTIC FOUR #18 $3.99

NOV190887 FANTASTIC FOUR #18 SMALLWOOD MARVELS X VAR $3.99

NOV190742 GUARDIANS OF THE GALAXY #1 $4.99

NOV190751 GUARDIANS OF THE GALAXY #1 BLANK VAR $4.99

NOV190745 GUARDIANS OF THE GALAXY #1 RON LIM VAR $4.99

NOV190744 GUARDIANS OF THE GALAXY #1 SHAVRIN VAR $4.99

NOV190749 GUARDIANS OF THE GALAXY #1 SKAN MARVELS X VAR $4.99

OCT191121 INVISIBLE WOMAN TP $15.99

SEP190988 IRONHEART TP VOL 02 TEN RINGS $17.99

NOV190819 MARAUDERS #6 DX $3.99

OCT191123 PUNISHER KILL KREW TP $17.99

NOV190772 RUINS OF RAVENCROFT DRACULA #1 $4.99

NOV190773 RUINS OF RAVENCROFT DRACULA #1 LAND VAR $4.99

OCT191129 STAR WARS LEGENDS TP FOREVER CRIMSON $19.99

NOV190783 TRUE BELIEVERS CRIMINALLY INSANE DRACULA #1 $1.00

NOV190784 TRUE BELIEVERS CRIMINALLY INSANE PURPLE MAN #1 $1.00

OCT191114 VALKYRIE JANE FOSTER TP VOL 01 $17.99

NOV190901 WEB OF VENOM GOOD SON #1 $4.99

OCT191133 X-MEN MILESTONES TP ONSLAUGHT $39.99

OCT191131 X-STATIX COMPLETE COLLECTION TP VOL 01 $39.99







