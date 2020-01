Comics / Comics News

Marvel Comics On-Sale 01/15/2020

By Leroy Douresseaux







MARVEL COMICS



OCT191112 ABSOLUTE CARNAGE IMMORTAL HULK & OTHER TALES TP $15.99

OCT191110 ABSOLUTE CARNAGE LETHAL PROTECTORS TP $15.99

OCT191109 ABSOLUTE CARNAGE MILES MORALES TP $15.99

OCT191108 ABSOLUTE CARNAGE SCREAM TP $15.99

OCT191120 ACTS OF EVIL TP $34.99

NOV191001 AMAZING SPIDER-MAN #347 POSTER $8.99

OCT191135 AMAZING SPIDER-MAN EPIC COLLECTION TP MAXIMUM CARNAGE $39.99

NOV190855 AVENGERS #29 $3.99

NOV190856 AVENGERS #29 LUPACCHINO MARVELS X VAR $3.99

JUL191093 CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 03 $125.00

JUL191094 CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 03 DM VAR $125.00

OCT191122 CONTAGION TP $15.99

OCT191125 CRAZY TP $19.99

NOV191002 DOCTOR DOOM #4 POSTER $8.99

NOV190998 GUARDIANS OF THE GALAXY #1 BY LARRAZ POSTER $8.99

NOV190838 INCREDIBLE HULK #180 FACSIMILE EDITION $3.99

JUL191095 INCREDIBLE HULK BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 01 $125.00

JUL191096 INCREDIBLE HULK BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 01 DM VAR $125.00

NOV190753 IRON MAN 2020 #1 (OF 6) $4.99

NOV190754 IRON MAN 2020 #1 (OF 6) BIANCHI CONNECTING VAR $4.99

NOV190756 IRON MAN 2020 #1 (OF 6) RON LIM VAR $4.99

NOV190755 IRON MAN 2020 #1 (OF 6) SUPERLOG HEADS VAR $4.99

NOV190762 IRON MAN 2020 #1 (OF 6) WARD MARVELS X VAR $4.99

NOV190997 IRON MAN 2020 #1 BY INHYUK LEE POSTER $8.99

NOV190851 JESSICA JONES BLIND SPOT #1 (OF 6) $3.99

NOV190852 JESSICA JONES BLIND SPOT #1 (OF 6) SIMMONDS VAR $3.99

NOV190779 MARVEL TALES RAVENCROFT #1 $7.99

NOV190881 MARVELS BLACK WIDOW PRELUDE #1 (OF 2) $3.99

NOV190922 MARVELS SPIDER-MAN BLACK CAT STRIKES #1 (OF 5) $3.99

NOV190924 MARVELS SPIDER-MAN BLACK CAT STRIKES #1 (OF 5) NAUCK VAR $3.99

JUL191091 MMW DAREDEVIL HC VOL 14 $75.00

JUL191092 MMW DAREDEVIL HC VOL 14 DM VAR ED 285 $75.00

OCT191143 OZ COMPLETE COLLECTION GN TP VOL 01 WONDERFUL WIZARD MARVELO $15.99

NOV190764 REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #2 (OF 5) $3.99

NOV190765 REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #2 (OF 5) LUBERA VAR $3.99

NOV190767 REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #2 (OF 5) RON LIM VAR $3.99

NOV190770 RUINS OF RAVENCROFT SABRETOOTH #1 $4.99

NOV190771 RUINS OF RAVENCROFT SABRETOOTH #1 SUAYAN VAR $4.99

NOV190927 RUNAWAYS #29 $3.99

OCT191138 SAVAGE SWORD OF CONAN TP CONAN GAMBLER $19.99

NOV191000 STAR #1 POSTER $8.99

OCT191127 STAR WARS ORIGINAL TRILOGY MOVIE ADAPTATIONS TP $34.99

NOV190999 THOR #1 COIPEL POSTER $8.99

NOV190782 TRUE BELIEVERS CRIMINALLY INSANE GYPSY MOTH #1 $1.00

NOV190781 TRUE BELIEVERS CRIMINALLY INSANE MANDARIN #1 $1.00

NOV190890 VALKYRIE JANE FOSTER #7 $3.99

NOV190891 VALKYRIE JANE FOSTER #7 ANKA MARVELS X VAR $3.99

NOV190795 VENOM THE END #1 $4.99

NOV190796 VENOM THE END #1 WARREN VAR $4.99







