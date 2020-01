Comics / Comics News

Marvel Comics On-Sale 01/08/2020

OCT191107 ABSOLUTE CARNAGE TP $29.99

OCT191111 ABSOLUTE CARNAGE VS DEADPOOL TP $15.99

NOV190937 AERO #7 $3.99

NOV190917 AMAZING MARY JANE #4 $3.99

NOV190918 AMAZING MARY JANE #4 GONZALES VAR $3.99

NOV190913 AMAZING SPIDER-MAN #37 $3.99

NOV190914 AMAZING SPIDER-MAN #37 CAMUNCOLI MARVELS X VAR $3.99

OCT191115 AMAZING SPIDER-MAN BY NICK SPENCER TP VOL 06 ABSOLUTE CARNAG $17.99

NOV190907 BLACK CAT #8 $3.99

NOV190908 BLACK CAT #8 ANACLETO MARVELS X VAR $3.99

SEP190983 BLACK PANTHER TP BOOK 08 INTERG EMPIRE WAKANDA PT 03 $17.99

OCT191139 BLACK WIDOW TP WELCOME TO THE GAME $34.99

OCT198566 CAPTAIN MARVEL #12 2ND PTG SORRENTINO VAR $3.99

OCT191117 CAPTAIN MARVEL TP VOL 02 FALLING STAR $17.99

NOV190929 CONAN SERPENT WAR #3 (OF 4) $3.99

NOV190930 CONAN SERPENT WAR #3 (OF 4) CAMUNCOLI CONNECTING VAR $3.99

JUL191088 DAREDEVIL BY BENDIS & MALEEV OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG $100.00

OCT190965 DEADPOOL #2 $3.99

OCT191124 DOCTOR STRANGE BY MARK WAID TP VOL 04 CHOICE $15.99

OCT198567 EXCALIBUR #2 2ND PTG ASRAR VAR DX $3.99

NOV190826 EXCALIBUR #5 DX $3.99

NOV190827 EXCALIBUR #5 SLINEY MARVELS X VAR DX $3.99

OCT198148 FALLEN ANGELS #1 2ND PTG CAMUNCOLI VAR DX $4.99

OCT198884 FALLEN ANGELS #2 2ND PTG VAR DX $3.99

NOV190832 FALLEN ANGELS #5 DX $3.99

NOV190882 GHOST RIDER #4 $3.99

NOV190909 GHOST-SPIDER #6 $3.99

OCT198150 IMMORTAL HULK #26 2ND PTG ALEX ROSS VAR $3.99

OCT198565 IMMORTAL HULK #27 2ND PTG ALEX ROSS VAR $3.99

NOV190865 IMMORTAL HULK #29 $3.99

NOV190866 IMMORTAL HULK #29 BRADSHAW MARVELS X VAR $3.99

OCT198140 INCOMING #1 2ND PTG JACINTO VAR $9.99

OCT191119 LOKI TP $17.99

NOV190926 MAGNIFICENT MS MARVEL #11 $3.99

OCT198568 MARAUDERS #2 2ND PTG DAUTERMAN VAR DX $3.99

OCT191103 MARVEL MONOGRAPH TP ART OF DECLAN SHALVEY $19.99

NOV190919 MARVELS AVENGERS THOR #1 $3.99

NOV190920 MARVELS AVENGERS THOR #1 RON LIM VAR $3.99

NOV190806 MARVELS X #1 (OF 6) $4.99

NOV190793 MILES MORALES THE END #1 $4.99

NOV190794 MILES MORALES THE END #1 SCOTT VAR $4.99

OCT198569 MORBIUS #1 2ND PTG FERREIRA VAR $3.99

NOV190892 MORBIUS #3 $3.99

NOV190893 MORBIUS #3 RYP CONNECTING VAR $3.99

JUL191098 NEW AVENGERS BREAKOUT MARVEL SELECT HC $24.99

OCT198885 NEW MUTANTS #2 2ND PTG VAR DX $3.99

NOV190815 NEW MUTANTS #5 DX $3.99

OCT198149 POWERS OF X #6 (OF 6) 2ND PTG SILVA VAR $5.99

NOV190768 RUINS OF RAVENCROFT CARNAGE #1 $4.99

NOV190769 RUINS OF RAVENCROFT CARNAGE #1 OLIVETTI VAR $4.99

NOV190873 SAVAGE AVENGERS #9 $3.99

OCT198886 SCREAM CURSE OF CARNAGE #1 2ND PTG MOONEYHAM VAR $4.99

NOV190799 STAR #1 (OF 5) $3.99

NOV190800 STAR #1 (OF 5) JS CAMPBELL VAR $3.99

NOV190941 STAR WARS RISE KYLO REN #2 (OF 4) $3.99

NOV190877 STRIKEFORCE #5 $3.99

NOV190894 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #2 (OF 5) $3.99

NOV190897 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #2 (OF 5) BAGLEY VAR $3.99

NOV190895 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #2 (OF 5) RON LIM VAR $3.99

NOV190896 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #2 (OF 5) SAVIUK VAR $3.99

NOV190777 TRUE BELIEVERS CRIMINALLY INSANE BUSHMAN #1 $1.00

NOV190778 TRUE BELIEVERS CRIMINALLY INSANE MASTERS OF EVIL #1 $1.00

NOV190903 VENOM #22 $3.99

NOV190904 VENOM #22 CHRISTOPHER MARVELS X VAR $3.99

OCT198887 X-FORCE #2 2ND PTG VAR DX $3.99

NOV190821 X-FORCE #5 DX $3.99

NOV190822 X-FORCE #5 LAND MARVELS X VAR DX $3.99

OCT198250 X-MEN #2 2ND PTG YU VAR DX $3.99

NOV190928 YONDU #4 (OF 5) $3.99







