Marvel Comics On-Sale 12/18/2019

OCT190942 2099 OMEGA #1 $4.99

OCT191044 AGENTS OF ATLAS #5 (OF 5) $3.99

OCT190929 AMAZING SPIDER-MAN #36 2099 $3.99

OCT190930 AMAZING SPIDER-MAN #36 PANOSIAN 2020 VAR 2099 $3.99

OCT190877 ANNIHILATION SCOURGE OMEGA #1 $4.99

OCT190878 ANNIHILATION SCOURGE OMEGA #1 ART ADAMS VAR $4.99

OCT191022 AVENGERS #28 $3.99

OCT191023 AVENGERS #28 LUPACCHINO 2020 VAR $3.99

SEP190998 AVENGERS DEFENDERS WAR TP NEW PTG $19.99

OCT191039 BLACK PANTHER #19 $3.99

OCT191040 BLACK PANTHER #19 WEAVER VAR $3.99

OCT190898 CONAN SERPENT WAR #2 (OF 4) $3.99

OCT190901 CONAN SERPENT WAR #2 (OF 4) CAMUNCOLI VIRGIN CONNECTING VAR $3.99

OCT191060 DAREDEVIL #15 $3.99

OCT191061 DAREDEVIL #15 BROWN 2020 VAR $3.99

SEP190985 DEAD MAN LOGAN TP VOL 02 WELCOME BACK LOGAN $17.99

SEP191000 DEATHS HEAD TP CLONE DRIVE $15.99

SEP191012 DEFENDERS EPIC COLLECTION TP END OF ALL SONGS $39.99

OCT190922 ETERNALS #1 FACSIMILE EDITION $3.99

OCT190921 ETERNALS SECRETS FROM MARVEL UNIVERSE #1 $4.99

OCT190916 EXCALIBUR #4 DX $3.99

OCT190911 FALLEN ANGELS #4 DX $3.99

OCT191043 FUTURE FOUNDATION #5 $3.99

OCT190986 GHOST-SPIDER #5 $3.99

OCT190987 GHOST-SPIDER #5 ASRAR 2020 VAR $3.99

OCT191051 GUARDIANS OF THE GALAXY #12 $4.99

OCT191052 GUARDIANS OF THE GALAXY #12 RANEY 2020 VAR $4.99

OCT191053 GUARDIANS OF THE GALAXY #12 SHALVEY VAR $4.99

OCT191031 GWENPOOL STRIKES BACK #5 (OF 5) $3.99

OCT191033 HISTORY OF MARVEL UNIVERSE #6 (OF 6) $4.99

OCT191034 HISTORY OF MARVEL UNIVERSE #6 (OF 6) RODRIGUEZ VAR $4.99

OCT191032 INVADERS #12 $3.99

SEP191002 IRON MAN INVINCIBLE ORIGINS TP $15.99

OCT191014 KING THOR #4 (OF 4) $5.99

OCT191015 KING THOR #4 (OF 4) DEL MUNDO VAR $5.99

SEP191001 LOKI AGENT OF ASGARD COMPLETE COLLECTION TP $39.99

OCT190920 MARAUDERS #4 DX $3.99

MAR191006 MARVEL STRIKE FORCE HC ART OF GAME $50.00

OCT190880 MARVEL TALES ANNIHILATION #1 $7.99

SEP190977 MARVEL VISIONARIES TP JOHN ROMITA JR $34.99

SEP190989 MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR TP VOL 08 YANCY STREET LEGENDS $17.99

OCT190909 NEW MUTANTS #4 DX $3.99

OCT190950 REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #1 (OF 5) $4.99

OCT190953 REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #1 (OF 5) LUBERA VAR $4.99

OCT190952 REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #1 (OF 5) RON LIM VAR $4.99

OCT191057 RUNAWAYS #28 $3.99

OCT190959 SCREAM CURSE OF CARNAGE #2 $3.99

SEP190856 SPIDER-MAN #3 (OF 5) $3.99

SEP190858 SPIDER-MAN #3 (OF 5) CAMUNCOLI 2099 VAR $3.99

OCT191006 SPIDER-MAN VELOCITY #5 (OF 5) $3.99

OCT191072 STAR WARS EMPIRE ASCENDANT #1 $5.99

OCT191074 STAR WARS EMPIRE ASCENDANT #1 CHRISTOPHER ACTION FIGURE VAR $5.99

OCT191073 STAR WARS EMPIRE ASCENDANT #1 GOLDEN GREATEST MOMENTS VAR $5.99

OCT191067 STAR WARS RISE KYLO REN #1 (OF 4) $4.99

OCT191069 STAR WARS RISE KYLO REN #1 (OF 4) CHRISTOPHER ACTION FIGURE $4.99

SEP190996 SUPERIOR SPIDER-MAN TP VOL 02 OTTO-MATIC $17.99

OCT191036 TONY STARK IRON MAN #19 $3.99

OCT191037 TONY STARK IRON MAN #19 STROMAN 2020 VAR $3.99

OCT191038 TONY STARK IRON MAN #19 WOODS VAR $3.99

OCT190889 TRUE BELIEVERS ANNIHILATION MANTIS #1 $1.00

OCT190888 TRUE BELIEVERS ANNIHILATION MOONDRAGON #1 $1.00

OCT190887 TRUE BELIEVERS ANNIHILATION ODINPOWER #1 $1.00

OCT190891 TRUE BELIEVERS ANNIHILATION SUPER-ADAPTOID #1 $1.00

OCT190890 TRUE BELIEVERS ANNIHILATION SUPER-SKRULL #1 $1.00

SEP191020 UNBEATABLE SQUIRREL GIRL GN TP POWERS OF A SQUIRREL $12.99

SEP191019 UNCANNY ORIGINS GN TP MYTH & MAGIC $12.99

OCT190913 X-FORCE #4 DX $3.99

SEP191006 X-MEN MILESTONES TP PHALANX COVENANT $39.99

SEP191003 X-MEN SUMMERS AND WINTER TP $14.99







