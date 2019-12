Comics / Comics News

Marvel Comics On-Sale 12/11/2019

By Leroy Douresseaux







MARVEL COMICS



SEP198716 ABSOLUTE CARNAGE #4 (OF 5) 2ND PTG STEGMAN VAR AC $4.99

OCT191055 AERO #6 $3.99

OCT191066 AGE OF CONAN VALERIA #5 (OF 5) $3.99

OCT190993 AMAZING MARY JANE #3 $3.99

OCT190994 AMAZING MARY JANE #3 WU VAR $3.99

OCT190873 ANNIHILATION SCOURGE BETA RAY BILL #1 $4.99

OCT190874 ANNIHILATION SCOURGE BETA RAY BILL #1 ZIRCHER VAR $4.99

OCT190871 ANNIHILATION SCOURGE SILVER SURFER #1 $4.99

OCT190872 ANNIHILATION SCOURGE SILVER SURFER #1 YILDRIM VAR $4.99

OCT191041 BLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #4 $3.99

OCT191042 BLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #4 FERRY 2020 VAR $3.99

OCT191017 CAPTAIN AMERICA #17 $3.99

OCT191018 CAPTAIN AMERICA #17 COELLO 2020 VAR $3.99

OCT191027 CAPTAIN MARVEL #13 $3.99

OCT191029 CAPTAIN MARVEL #13 ANKA 2020 VAR $3.99

OCT191028 CAPTAIN MARVEL #13 INHYUK LEE CONNECTING VAR $3.99

OCT191144 CONAN SERPENT WAR #1 POSTER $8.99

SEP198987 DOCTOR DOOM #2 2ND PTG LARROCA VAR $3.99

OCT190935 DOOM 2099 #1 $4.99

OCT190936 DOOM 2099 #1 RON LIM VAR $4.99

OCT191145 ETERNALS #1 FACSIMILE EDITION POSTER $8.99

SEP198717 EXCALIBUR #1 2ND PTG CAMUNCOLI VAR DX $4.99

OCT190910 FALLEN ANGELS #3 DX $3.99

OCT191045 FANTASTIC FOUR #17 $3.99

OCT191046 FANTASTIC FOUR #17 PHAM 2020 VAR $3.99

SEP190868 FRIENDLY NEIGHBORHOOD SPIDER-MAN #14 $3.99

OCT190967 GHOST RIDER #3 $3.99

OCT190879 GIANT-SIZE DEFENDERS #3 FACSIMILE EDITION $4.99

SEP190963 HOUSE OF X POWERS OF X HC $60.00

SEP198126 HOUSE OF X POWERS OF X HC BROOKS DM VAR $60.00

OCT191019 IMMORTAL HULK #28 $3.99

OCT191020 IMMORTAL HULK #28 KEOWN 2020 VAR $3.99

OCT191146 INCOMING #1 POSTER $8.99

SEP190980 MARVEL MONOGRAPH TP ART OF ED MCGUINNESS $19.99

OCT191008 MARVELS AVENGERS IRON MAN #1 $3.99

AUG198301 MARVELS AVENGERS IRON MAN #1 GAME VAR $3.99

OCT191009 MARVELS AVENGERS IRON MAN #1 RON LIM VAR $3.99

OCT190988 MILES MORALES SPIDER-MAN #13 $3.99

OCT190989 MILES MORALES SPIDER-MAN #13 RAHZZAH 2020 VAR $3.99

JUN191034 MMW FANTASTIC FOUR HC VOL 21 $75.00

JUN191035 MMW FANTASTIC FOUR HC VOL 21 DM VAR ED 284 $75.00

OCT190962 MORBIUS #2 $3.99

OCT190964 MORBIUS #2 RYP CONNECTING VAR $3.99

SEP198988 NEW MUTANTS #1 2ND PTG CAMUNCOLI VAR DX $4.99

OCT190908 NEW MUTANTS #3 DX $3.99

OCT190957 PUNISHER SOVIET #2 (OF 6) (MR) $3.99

OCT191064 SAVAGE SWORD OF CONAN #12 $3.99

SEP199013 SILVER SURFER BLACK #5 (OF 5) 2ND PTG MOORE VAR $3.99

SEP190990 SILVER SURFER BLACK TP TREASURY EDITION $29.99

OCT191147 SPIDER-HAM #1 BY ROBSON POSTER $8.99

SEP199011 SPIDER-MAN & VENOM DOUBLE TROUBLE #1 (OF 4) 2ND PTG GURIHIRU $3.99

OCT190923 SPIDER-MAN 2099 #1 $4.99

OCT190924 SPIDER-MAN 2099 #1 RON LIM VAR $4.99

OCT190985 SPIDER-VERSE #3 (OF 6) $3.99

OCT191086 STAR WARS DOCTOR APHRA #40 $3.99

OCT191087 STAR WARS DOCTOR APHRA #40 DODSON GREATEST MOMENTS VAR $3.99

SEP190997 STAR WARS DOCTOR APHRA TP VOL 06 UNSPEAKABLE REBEL SUPERWEAP $15.99

OCT191083 STAR WARS TARGET VADER #6 (OF 6) $3.99

OCT191048 STRIKEFORCE #4 $3.99

OCT191148 SYMBIOTE SPIDER-MAN #1 POSTER $8.99

OCT190971 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #1 (OF 5) $4.99

OCT190978 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #1 (OF 5) ART ADAMS 8 PART $4.99

OCT190980 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #1 (OF 5) BLACK BLANK VAR $4.99

OCT190972 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #1 (OF 5) CHECCHETTO YOUNG $4.99

OCT190973 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #1 (OF 5) DAUTERMAN YOUNG $4.99

OCT190974 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #1 (OF 5) DEL MUNDO YOUNG $4.99

OCT190975 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #1 (OF 5) GARRON YOUNG GUN $4.99

OCT190976 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #1 (OF 5) KUDER YOUNG GUNS $4.99

OCT190977 SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #1 (OF 5) LARRAZ YOUNG GUN $4.99

SEP191017 TIGRA COMPLETE COLLECTION TP $39.99

OCT190884 TRUE BELIEVERS ANNIHILATION ANNIHILUS #1 $1.00

OCT190886 TRUE BELIEVERS ANNIHILATION MAN-WOLF IN SPACE #1 $1.00

OCT190883 TRUE BELIEVERS ANNIHILATION NOVA #1 $1.00

OCT190882 TRUE BELIEVERS ANNIHILATION OMEGA UNKNOWN #1 $1.00

OCT190885 TRUE BELIEVERS ANNIHILATION QUASAR #1 $1.00

OCT191024 VALKYRIE JANE FOSTER #6 $3.99

OCT191025 VALKYRIE JANE FOSTER #6 NAKAYAMA 2020 VAR $3.99

SEP199012 VENOM #19 2ND PTG COELLO VAR AC $3.99

OCT191149 VENOM #21 BY CRAIN POSTER $8.99

SEP198989 X-FORCE #1 2ND PTG CAMUNCOLI VAR DX $4.99

OCT190912 X-FORCE #3 DX $3.99

SEP191011 X-FORCE EPIC COLLECTION TP X-CUTIONERS SONG $34.99

JUN191033 X-MEN HC SHATTERSHOT $75.00

SEP191005 X-MEN RELOAD BY CHRIS CLAREMONT TP VOL 02 HOUSE OF M $34.99

SEP199014 YONDU #1 (OF 5) 2ND PTG MCCREA VAR $3.99

OCT191049 YONDU #3 (OF 5) $3.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: