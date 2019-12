Comics / Comics News

Marvel Comics On-Sale 11/27/2019

By Leroy Douresseaux







MARVEL COMICS



SEP191018 ADVENTURES OF SPIDER-MAN GN TP RADIOACTIVE $12.99

SEP190899 AVENGERS #27 $3.99

SEP190900 AVENGERS #27 BRADSHAW 2099 VAR $3.99

SEP190981 AVENGERS BY JASON AARON TP VOL 04 WAR OF REALMS $15.99

SEP190931 BLACK PANTHER #18 $3.99

SEP198490 CAPTAIN MARVEL #11 2ND PTG CARNERO VAR $3.99

SEP190825 CONAN 2099 #1 $4.99

SEP190827 CONAN 2099 #1 RON LIM VAR $4.99

SEP190776 FALLEN ANGELS #2 DX $3.99

SEP190884 FANTASTIC FOUR GRAND DESIGN #2 (OF 2) $5.99

SEP190885 FANTASTIC FOUR GRAND DESIGN #2 (OF 2) RUGG VAR $5.99

SEP190890 FANTASTIC FOUR NEGATIVE ZONE #1 $4.99

SEP190891 FANTASTIC FOUR NEGATIVE ZONE #1 SUAYAN VAR $4.99

AUG191156 FEARLESS TP $15.99

SEP190864 GHOST-SPIDER #4 $3.99

SEP190865 GHOST-SPIDER #4 BENGAL 2099 VAR $3.99

SEP190887 INVISIBLE WOMAN #5 (OF 5) $3.99

SEP190942 IRONHEART #12 $3.99

SEP198491 MARAUDERS #1 2ND PTG CAMUNCOLI VAR DX $4.99

OCT190002 MARVEL PREVIEWS VOL 04 #29 DECEMBER 2019 EXTRAS $1.25

SEP190978 MARVEL VISIONARIES TP CHRIS CLAREMONT $34.99

SEP191016 MODOK TP HEAD TRIPS $39.99

SEP190995 MS MARVEL TEAM-UP TP $17.99

SEP190758 NEW MUTANTS #2 DX $3.99

SEP190828 PUNISHER 2099 #1 $4.99

SEP190830 PUNISHER 2099 #1 RON LIM VAR $4.99

SEP190805 SCREAM CURSE OF CARNAGE #1 $4.99

SEP190809 SCREAM CURSE OF CARNAGE #1 ARTGERM VAR $4.99

SEP190807 SCREAM CURSE OF CARNAGE #1 YOUNG VAR $4.99

SEP190961 STAR WARS DOCTOR APHRA #39 $3.99

SEP190962 STAR WARS DOCTOR APHRA #39 RAHZZAH GREATEST MOMENTS VAR $3.99

SEP190979 THANOS TP ZERO SANCTUARY $19.99

JUN191030 TIMELYS GREATEST HUMAN TORCH BY BURGOS OMNIBUS HC $150.00

JUN191031 TIMELYS GREATEST HUMAN TORCH BY BURGOS OMNIBUS HC DM VAR $150.00

SEP190926 UNCANNY X-MEN #266 FACSIMILE EDITION $3.99

SEP190906 VALKYRIE JANE FOSTER #5 $3.99

SEP190907 VALKYRIE JANE FOSTER #5 RENAUD 2099 VAR $3.99

SEP190811 VENOM #20 AC $3.99

SEP190812 VENOM #20 CODEX VAR AC $3.99

SEP190813 VENOM #20 PHAM 2099 VAR AC $3.99

SEP190767 X-FORCE #2 DX $3.99

SEP198492 X-MEN #1 2ND PTG CAMUNCOLI VAR DX $4.99

SEP191004 X-MEN CLASSIC COMPLETE COLLECTION TP VOL 02 $39.99

SEP191010 X-MEN EPIC COLLECTION TP CHILDREN OF ATOM NEW PTG $39.99

SEP190999 X-MEN TP FALLEN ANGELS $19.99

SEP190849 YONDU #2 (OF 5) $3.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: