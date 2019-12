Comics / Comics News

Marvel Comics On-Sale 11/20/2019

By Leroy Douresseaux







MARVEL COMICS



SEP190821 2099 ALPHA #1 $4.99

SEP190823 2099 ALPHA #1 A ADAMS 8-PART CONNECTING VAR $4.99

SEP190824 2099 ALPHA #1 BOGDANOVIC VAR $4.99

SEP190790 ABSOLUTE CARNAGE #5 (OF 5) AC $4.99

SEP190794 ABSOLUTE CARNAGE #5 (OF 5) CHRISTOPHER ACTION FIGURE VAR AC $4.99

SEP190799 ABSOLUTE CARNAGE #5 (OF 5) HOTZ CONNECTING VAR AC $4.99

SEP190793 ABSOLUTE CARNAGE #5 (OF 5) LAND VAR AC $4.99

SEP190795 ABSOLUTE CARNAGE #5 (OF 5) RON LIM VAR AC $4.99

SEP190802 ABSOLUTE CARNAGE CAPTAIN MARVEL #1 AC $4.99

SEP190803 ABSOLUTE CARNAGE CAPTAIN MARVEL #1 BRADSHAW CODEX VAR AC $4.99

SEP190925 AERO #5 $3.99

SEP190859 AMAZING MARY JANE #2 $3.99

SEP198001 AMAZING SPIDER-MAN #31 2ND PTG OTTLEY VAR AC $3.99

SEP190818 AMAZING SPIDER-MAN #34 2099 $3.99

SEP190820 AMAZING SPIDER-MAN #34 A ADAMS 8-PART CONNECTING VAR 2099 $3.99

SEP190819 AMAZING SPIDER-MAN #34 FERRY 2099 VAR 2099 $3.99

SEP191007 AMAZING SPIDER-MAN EPIC COLLECT TP COSMIC ADVENTURES NEW PTG $39.99

SEP190786 ANNIHILATION SCOURGE ALPHA #1 $4.99

SEP190789 ANNIHILATION SCOURGE ALPHA #1 OLIVETTI VAR $4.99

SEP190788 ANNIHILATION SCOURGE ALPHA #1 RON LIM VAR $4.99

SEP190897 AVENGERS #26 $3.99

JUL191090 AVENGERS ENDGAME ART OF MOVIE HC SLIPCASE $50.00

SEP190918 CAPTAIN AMERICA #16 $3.99

SEP190919 CAPTAIN AMERICA #16 YOON 2099 VAR $3.99

SEP190911 CAPTAIN MARVEL #12 $3.99

SEP190914 CAPTAIN MARVEL #12 DODSON 2099 VAR $3.99

SEP190913 CAPTAIN MARVEL #12 INHYUK LEE CONNECTING VAR $3.99

SEP190946 CONAN THE BARBARIAN #11 $3.99

SEP190835 DEADPOOL #1 $4.99

SEP198002 DEADPOOL #1 BALDEON VAR $4.99

SEP190840 DEADPOOL #1 BLANK VAR $4.99

SEP198003 DEADPOOL #1 CHRISTOPHER VAR $4.99

SEP190836 DEADPOOL #1 FINCH VAR $4.99

SEP190839 DEADPOOL #1 GOMEZ MARY JANE VAR $4.99

SEP198004 DEADPOOL #1 LAND VAR $4.99

SEP198111 DOCTOR DOOM #1 2ND PTG LARROCA VAR $4.99

SEP190781 EXCALIBUR #2 DX $3.99

SEP190783 EXCALIBUR #2 MCKONE 2099 VAR DX $3.99

SEP190831 FANTASTIC FOUR 2099 #1 $4.99

SEP190832 FANTASTIC FOUR 2099 #1 RON LIM VAR $4.99

SEP190941 GWENPOOL STRIKES BACK #4 (OF 5) $3.99

SEP190895 IMMORTAL HULK #27 $3.99

SEP190896 IMMORTAL HULK #27 RANEY 2099 VAR $3.99

AUG191149 IMMORTAL HULK TP VOL 05 BREAKER OF WORLDS $15.99

SEP191008 IRON MAN EPIC COLLECTION TP GOLDEN AVENGER NEW PTG $39.99

SEP190991 JOURNEY STAR WARS RISE SKYWALKER ALLEGIANCE TP VOL 01 $15.99

SEP190992 JOURNEY STAR WARS RISE SKYWALKER ALLEGIANCE TP VOL 01 DM A V $15.99

SEP190993 JOURNEY STAR WARS RISE SKYWALKER ALLEGIANCE TP VOL 01 DM B V $15.99

SEP190994 JOURNEY STAR WARS RISE SKYWALKER ALLEGIANCE TP VOL 01 DM C V $15.99

SEP190905 KING THOR #3 (OF 4) $3.99

SEP190903 LOKI #5 $3.99

SEP190904 LOKI #5 NAUCK 2099 VAR $3.99

SEP190784 MARAUDERS #2 DX $3.99

AUG191161 POWER MAN AND IRON FIST EPIC COLLECTION TP DOOMBRINGER $39.99

SEP190902 PUNISHER KILL KREW #5 (OF 5) $3.99

AUG191153 PUNISHER TP VOL 03 STREET BY STREET BLOCK BY BLOCK $15.99

SEP191009 SILVER SURFER EPIC COLLECTION TP WHEN CALLS GALACTUS NEW PTG $39.99

SEP198294 SPIDER-MAN #2 (OF 5) 2ND PTG PICHELLI VAR $3.99

SEP190861 SPIDER-MAN VELOCITY #4 (OF 5) $3.99

SEP190863 SPIDER-VERSE #2 (OF 6) $3.99

SEP190953 STAR WARS #75 $4.99

SEP190954 STAR WARS #75 CHRISTOPHER ACTION FIGURE VAR $4.99

SEP190956 STAR WARS #75 LAND VAR $4.99

SEP190955 STAR WARS #75 SPROUSE GREATEST MOMENTS VAR $4.99

AUG191160 STAR WARS AGE OF RESISTANCE TP VILLAINS $17.99

AUG191158 STAR WARS TP VOL 12 REBELS AND ROGUES $15.99

SEP190928 STRIKEFORCE #3 $3.99

SEP190908 TONY STARK IRON MAN #18 $3.99

SEP190909 TONY STARK IRON MAN #18 KERSCHL 2099 VAR $3.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: