Une analyse de l’histoire des médias de communication de Kittler

By Hervé St-Louis



Il omet également la peinture, le dessin et la sculpture de sa définition des médias documentés. Kittler omet ainsi les médias auditifs et visuels et se concentre sur l'écriture comme point de départ des médias de communication. Une bonne critique de Kittler serait de faire mention de ces omissions.





Cet article est une traduction d'un article anglais sur ce site que j'ai traduis pour mes étudiants du 7CMM110 Histoire des médias enseigné à l'Université du Québec à Chicoutimi.





Ouvrages cités





Kittler, F. (1996, July 30). The History of Communication Media . Retrieved from CTheory: http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=45

L'article de Kittler est un argument philosophique en faveur d'une nouvelle définition de l'histoire des nouveaux médias. Les philosophes développent souvent leurs arguments en décomposant les théories existantes qui ont été proposées avant de développer et de démontrer leur propre version. C'est ce que fait Kittler. Ne vous laissez pas tromper par la façon dont il aborde son problème. Il se réfère à de nombreux ouvrages que vous ne connaissez peut-être pas pour établir le contexte de l'article qu'il écrit.Il identifie principalement deux problèmes qui rendent nécessaire sa définition proposée des nouveaux médias. Premièrement, il affirme que la documentation sur l'histoire des médias est déficiente. Il existe peu d'informations sur la forme des médias, alors qu'il y en a peut-être plus sur le contenu.Son deuxième argument est que le système d'information (ou la théorie de la communication de Claude Shannon) est la manière préférée de comprendre la communication aujourd'hui, mais que cette théorie ne tient pas compte des idées et du côté humain de la communication et se concentre exclusivement sur le processus d'information en cinq étapes. Appelons cela théorie de l'information.Kittler propose donc une nouvelle façon de comprendre les médias basée sur le script écrit, en commençant par la documentation écrite, suivie de la propagation plus large de l’écrit par l’impression. C’est le premier bloc de l’histoire des médias.Le deuxième bloc vient des médias électroniques transmis – ou ce qu’il appelle les médias techniques. Cela commence avec le télégraphe et d’autres technologies analogiques, puis se termine avec l’ordinateur et les médias numériques qui s’appuient sur les technologies de l’information.Kittler suggère subtilement que l’histoire des médias ne se produit que lorsqu’elle est enregistrée (documentée). Ainsi, pour lui, la musique des tam-tams et les sons créés par d’autres instruments de musique, ou les voix humaines ne font pas partie de l’histoire des médias. Il privilégie l’alphabétisation à l’oralité, qui est une perspective commune à de nombreux chercheurs. Cette vision était plus répandue au siècle des Lumières et à l’époque moderne (de 1700 à la Seconde Guerre mondiale) et est moins répandue aujourd’hui (nous sommes dans l’ère post-moderne ou l’économie de l’information).