Image Comics On-Sale 05/20/2020

IMAGE COMICS



FEB200102 AMERICAN JESUS TP VOL 01 CHOSEN (NEW EDITION) (MR) $9.99

FEB200103 AMERICAN JESUS TP VOL 02 NEW MESSIAH (MR) $9.99

FEB200168 BIRTHRIGHT #43 $3.99

NOV190134 DEADLY CLASS #44 CVR A CRAIG (MR) $3.99

NOV190135 DEADLY CLASS #44 CVR B GALLOWAY (MR) $3.99

FEB200052 LUDOCRATS #1 (OF 5) CVR A STOKELY (MR) $3.99

DEC190186 OUTCAST BY KIRKMAN & AZACETA #45 (MR) $3.99

AUG190211 SAVAGE DRAGON #248 (RES) (MR) $3.99

JAN200227 SNOTGIRL TP VOL 03 IS THIS REAL LIFE $15.99







