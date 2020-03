Comics / Comics News

Image Comics On-Sale 03/18/2020

By Leroy Douresseaux







IMAGE COMICS



DEC190157 ASCENDER #10 (MR) $3.99

JAN200257 BITTER ROOT #7 CVR A GREENE (MR) $3.99

JAN200195 CHRONONAUTS TP VOL 02 (MR) $14.99

JAN200145 DIE DIE DIE #9 (MR) $3.99

JAN200155 FAMILY TREE #5 (MR) $3.99

JAN200265 HARDCORE RELOADED #4 (OF 5) (MR) $3.99

JAN200275 MIDDLEWEST #16 (MR) $3.99

JAN200186 NOMEN OMEN TP VOL 01 TOTAL ECLIPSE OF THE HEART (MR) $16.99

JAN200209 OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI TP VOL 04 $16.99

JAN200224 PRETTY DEADLY TP VOL 03 THE RAT (MR) $14.99

DEC190197 SPAWN #306 CVR A TAN & MCFARLANE $2.99

DEC190198 SPAWN #306 CVR B MATTINA $2.99

DEC190199 SPAWN #306 CVR C VIRGIN TAN & MCFARLANE $2.99

OCT198768 SPAWN #306 CVR D MCFARLANE $2.99

JAN200298 TARTARUS #2 CVR A COLE $3.99

JAN200299 TARTARUS #2 CVR B CHRISTMAS $3.99

JAN200230 TREES TP VOL 03 (MR) $14.99

JAN200300 UNDISCOVERED COUNTRY #5 CVR A CAMUNCOLI (MR) $3.99

JAN200301 UNDISCOVERED COUNTRY #5 CVR B NOTO (MR) $3.99

JUL190174 WITCHBLADE #18 (MR) $3.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: