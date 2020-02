Comics / Comics News

Image Comics On-Sale 02/05/2020

By Leroy Douresseaux







IMAGE COMICS



DEC190062 AFTER REALM QUARTERLY #1 $5.99

DEC190158 BIRTHRIGHT #41 $3.99

DEC190160 COPRA #5 $3.99

NOV190132 CROWDED #11 CVR A STEIN BRANDT & FARRELL (RES) $3.99

NOV190133 CROWDED #11 CVR B THOROGOOD (RES) $3.99

DEC190086 DIE TP VOL 02 SPLIT THE PARTY (MR) $16.99

DEC190163 GIDEON FALLS #21 CVR A SORRENTINO (MR) $3.99

DEC190164 GIDEON FALLS #21 CVR B WALSH (MR) $3.99

AUG190192 ISOLA #10 CVR A KERSCHL $3.99

AUG190193 ISOLA #10 CVR B CLOONAN $3.99

DEC190173 MANIFEST DESTINY #41 (MR) $3.99

NOV190153 MARKED #4 CVR A HABERLIN & VAN DYKE (MR) $3.99

NOV190154 MARKED #4 CVR B HABERLIN & VAN DYKE (MR) $3.99

DEC190179 NOMEN OMEN #5 (OF 15) CVR A CAMAGNI (MR) $3.99

DEC190180 NOMEN OMEN #5 (OF 15) CVR B ASRAR (MR) $3.99

DEC190181 NOMEN OMEN #5 (OF 15) CVR C BUCCI (MR) $3.99







