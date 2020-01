Comics / Comics News

Image Comics On-Sale 01/22/2020

By Leroy Douresseaux







IMAGE COMICS



NOV190164 AMERICAN JESUS NEW MESSIAH #2 CVR A TOP SECRET (MR) $3.99

NOV190165 AMERICAN JESUS NEW MESSIAH #2 CVR B SCALERA (MR) $3.99

OCT198174 AMERICAN JESUS NEW MESSIAH #2 CVR C B&W SCALERA (MR) $3.99

NOV190138 FAMILY TREE #3 (MR) $3.99

NOV190142 HARDCORE RELOADED #2 (OF 5) (MR) $3.99

NOV190143 HEART ATTACK #3 (MR) $3.99

NOV190155 MIDDLEWEST #14 (MR) $3.99

NOV190158 OLD GUARD FORCE MULTIPLIED #2 (OF 5) (MR) $3.99







