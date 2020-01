Comics / Comics News

Image Comics On-Sale 01/08/2020

By Leroy Douresseaux







IMAGE COMICS



NOV190127 20XX #2 (MR) $3.99

OCT190186 ASCENDER #8 (MR) $3.99

NOV190129 BATTLEPUG #5 CVR A NORTON & PASSALAQUA $3.99

NOV190130 BATTLEPUG #5 CVR B HA $3.99

NOV190031 CLOCK #1 $3.99

NOV190140 GIDEON FALLS #20 CVR A SORRENTINO (MR) $3.99

NOV190141 GIDEON FALLS #20 CVR B BA (MR) $3.99

OCT198928 KILLADELPHIA #1 2ND PTG (MR) $3.99

NOV190156 MOONSHINE #15 (MR) $3.99

NOV190157 OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI #23 (MR) $3.99

OCT190237 POSTAL DELIVERANCE #6 (MR) $3.99

NOV190162 PRETTY DEADLY RAT #5 (OF 5) (MR) $3.99

NOV190169 SONATA #7 CVR A HABERLIN & VAN DYKE (MR) $3.99

NOV190170 SONATA #7 CVR B HABERLIN & VAN DYKE (MR) $3.99

NOV190174 TREES THREE FATES #5 (OF 5) (MR) $3.99

OCT190071 UNEARTH TP VOL 01 (MR) $14.99

MAY190115 WITCHBLADE #17 (MR) $3.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: