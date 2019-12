Comics / Comics News

Image Comics On-Sale 01/01/2020

By Leroy Douresseaux







IMAGE COMICS



AUG199059 COPRA #4 $3.99

OCT190195 DEATH OR GLORY #8 CVR A BENGAL (MR) $3.99

OCT190196 DEATH OR GLORY #8 CVR B ASRAR (MR) $3.99

OCT190213 KILLADELPHIA #2 CVR A ALEXANDER (MR) $3.99

OCT190214 KILLADELPHIA #2 CVR B MAHFOOD (MR) $3.99

AUG199062 MANIFEST DESTINY #40 (MR) $3.99

AUG199063 NOMEN OMEN #4 (OF 15) CVR A CAMAGNI (MR) $3.99

AUG199064 NOMEN OMEN #4 (OF 15) CVR B LOLLI (MR) $3.99

AUG199065 NOMEN OMEN #4 (OF 15) CVR C GRAHAM (MR) $3.99

OCT190228 OLYMPIA #2 (OF 5) $3.99







