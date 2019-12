Comics / Comics News

Image Comics On-Sale 12/18/2019

By Leroy Douresseaux







IMAGE COMICS



OCT190205 FAMILY TREE #2 (MR) $3.99

OCT190206 FARMHAND #12 (MR) $3.99

OCT190046 HARDCORE RELOADED #1 (OF 5) (MR) $3.99

OCT190209 HEART ATTACK #2 (MR) $3.99

OCT190104 ICE CREAM MAN TP VOL 04 TINY LIVES (MR) $16.99

OCT190218 MIDDLEWEST #13 (MR) $3.99

OCT190026 OLD GUARD FORCE MULTIPLIED #1 (OF 5) (MR) $3.99

OCT190115 OUTER DARKNESS TP VOL 02 (MR) $16.99

AUG190198 OUTPOST ZERO #14 $3.99

OCT190239 PRETTY VIOLENT #5 (MR) $3.99

OCT190035 PROJECT X-MAS #1 CVR A TOP SECRET (MR) $3.99

OCT190036 PROJECT X-MAS #1 CVR B QUITELY (MR) $3.99

OCT190037 PROJECT X-MAS #1 CVR C B&W QUITELY (MR) $3.99

OCT190038 PROJECT X-MAS #1 CVR D BLANK CVR (MR) $3.99

JUL190155 SAVAGE DRAGON #247 (RES) (MR) $3.99

OCT190245 SFSX SAFE SEX #4 (MR) $3.99

OCT190065 SONATA TP VOL 01 (MR) $19.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: