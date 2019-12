Comics / Comics News

Image Comics On-Sale 12/04/2019

SEP198299 (USE OCT198168) UNDISCOVERED COUNTRY #1 2ND PTG (MR) $3.99

OCT190019 20XX #1 (MR) $3.99

OCT190081 BIRTHRIGHT TP VOL 08 $14.99

OCT190189 COPRA #3 (MR) $3.99

OCT190191 DEAD EYES #3 CVR A MCCREA (MR) $3.99

SEP190183 DEATH OR GLORY #7 CVR A BENGAL (RES) (MR) $3.99

SEP190184 DEATH OR GLORY #7 CVR B LAROSA (RES) (MR) $3.99

OCT190197 DIE #10 CVR A HANS (MR) $3.99

OCT190198 DIE #10 CVR B DITTMAN (MR) $3.99

SEP190226 EXCELLENCE SPENCER T/S MED $30.00

AUG190132 KICK-ASS NEW GIRL TP VOL 03 (MR) $17.99

OCT190215 MANIFEST DESTINY #39 (MR) $3.99

SEP190233 MURDER FALCON EAT METAL PIN $10.00

AUG190092 MY HEROES HAVE ALWAYS BEEN JUNKIES TP (MR) $12.99

OCT190224 NOMEN OMEN #3 (OF 15) CVR A CAMAGNI (MR) $3.99

OCT190225 NOMEN OMEN #3 (OF 15) CVR B PICHELLI (MR) $3.99

OCT190226 NOMEN OMEN #3 (OF 15) CVR C LOPEZ (MR) $3.99

SEP190219 SPAWN #303 CVR A MATTINA $2.99

SEP190220 SPAWN #303 CVR B MCFARLANE $2.99

SEP190221 SPAWN #303 CVR C B&W MCFARLANE $2.99

OCT190268 TELLTALE WALKING DEAD DISCO BROCCOLI PIN $10.00

OCT190267 WALKING DEAD RICK SHERIFF BADGE PIN $10.00

OCT190266 WALKING DEAD RV PIN $10.00







