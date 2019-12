Comics / Comics News

Image Comics On-Sale 11/27/2019

By Leroy Douresseaux







IMAGE COMICS



SEP190164 ASCENDER #7 (MR) $3.99

SEP190176 CRIMINAL #10 (MR) $3.99

JUL190121 CURSE WORDS #25 CVR A BROWNE (MR) $3.99

JUL190122 CURSE WORDS #25 CVR B BROWNE INTERCONNECTED (MR) $3.99

SEP190089 DESCENDER DLX ED HC VOL 02 (MR) $49.99

AUG190181 EAST OF WEST #44 (RES) $3.99

SEP190231 EXCELLENCE SPENCER PIN $10.00

SEP190229 EXCELLENCE SPENCER T/S 2XL $33.00

SEP190230 EXCELLENCE SPENCER T/S 3XL $33.00

SEP190227 EXCELLENCE SPENCER T/S LG $30.00

SEP190225 EXCELLENCE SPENCER T/S SM $30.00

SEP190228 EXCELLENCE SPENCER T/S XL $30.00

SEP190042 KILLADELPHIA #1 CVR A ALEXANDER (MR) $3.99

SEP190199 LAZARUS RISEN #3 (MR) $7.99

SEP190232 OUTER DARKNESS CHARON PIN $10.00

SEP190208 POSTAL DELIVERANCE #5 (MR) $3.99

SEP190113 REALM TP VOL 03 (MR) $16.99

SEP190116 REDNECK TP VOL 04 LONE STAR $16.99

SEP190081 SECTION ZERO TP VOL 01 THERE IS NO SECTION ZERO $19.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: