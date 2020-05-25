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IDW Publishing Comics On-Sale 05/27/2020
By Leroy Douresseaux
May 25, 2020 - 07:00
|Marvel Action Captain Marvel #5 cover image
IDW PUBLISHING
DEC190722 CAMP SPIRIT SC GN $19.99
DEC190669 GI JOE #6 CVR A EVENHUIS $3.99
JAN200707 GODZILLA COMP RULERS OF EARTH TP VOL 01 NEW ED $29.99
DEC190696 MARVEL ACTION CAPTAIN MARVEL #5 CVR A BOO $3.99
DEC190709 SONIC THE HEDGEHOG TANGLE & WHISPER TP VOL 01 $19.99
DEC190645 STAR TREK DISCOVERY TP AFTERMATH $15.99
JAN200711 TMNT URBAN LEGENDS #23 CVR A FOSCO $3.99
JAN200712 TMNT URBAN LEGENDS #23 CVR B FOSCO & LARSEN $3.99
Last Updated: May 25, 2020 - 07:22
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