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IDW Publishing Comics On-Sale 05/27/2020


By Leroy Douresseaux
May 25, 2020 - 07:00

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Marvel Action Captain Marvel #5 cover image

IDW PUBLISHING

DEC190722    CAMP SPIRIT SC GN    $19.99
DEC190669    GI JOE #6 CVR A EVENHUIS    $3.99
JAN200707    GODZILLA COMP RULERS OF EARTH TP VOL 01 NEW ED    $29.99
DEC190696    MARVEL ACTION CAPTAIN MARVEL #5 CVR A BOO    $3.99
DEC190709    SONIC THE HEDGEHOG TANGLE & WHISPER TP VOL 01    $19.99
DEC190645    STAR TREK DISCOVERY TP AFTERMATH    $15.99
JAN200711    TMNT URBAN LEGENDS #23 CVR A FOSCO    $3.99
JAN200712    TMNT URBAN LEGENDS #23 CVR B FOSCO & LARSEN    $3.99



Last Updated: May 25, 2020 - 07:22

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