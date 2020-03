Comics / Comics News

IDW Publishing Comics On-Sale 03/11/2020

By Leroy Douresseaux







IDW PUBLISHING



OCT190747 CARE BEARS TP VOL 01 UNLOCK THE MAGIC $9.99

JAN200731 DISNEY COMICS AND STORIES #11 CVR A MAZZARELLO $5.99

JAN200774 FROM HELL MASTER EDITION #10 (OF 10) CVR A CAMPBELL (MR) $7.99

DEC190721 JUDGE DREDD 100 PAGE GIANT $5.99

NOV190695 MARVEL ACTION CAPTAIN MARVEL #4 CVR A BOO $3.99

NOV190698 MARVEL VAULT OF HEROES THOR TP VOL 01 $19.99

DEC190616 READ ONLY MEMORIES #3 (OF 4) CVR A SIMEONE $4.99

DEC190617 READ ONLY MEMORIES #3 (OF 4) CVR B NEOFOTISTOU $4.99

SEP190677 ROM DIRE WRAITHS #2 (OF 3) CVR A PIZARRI $4.99

SEP190678 ROM DIRE WRAITHS #2 (OF 3) CVR B HOWELL $4.99

OCT190798 STAR PIG TP VOL 01 $14.99

DEC198143 TMNT ONGOING #101 2ND PTG $3.99

NOV190621 TMNT ONGOING TP VOL 23 CITY AT WAR PT 2 $19.99

DEC190650 TRANSFORMERS #18 CVR A MIYAO $3.99

DEC190651 TRANSFORMERS #18 CVR B MCGUIRE-SMITH $3.99

JAN200732 UNCLE SCROOGE #55 CVR A SCIARRONE $5.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: