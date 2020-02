Comics / Comics News

IDW Publishing Comics On-Sale 02/05/2020

By Leroy Douresseaux







IDW PUBLISHING



DEC190682 DISNEY COMICS AND STORIES #10 CVR A VETRO $5.99

SEP190669 GI JOE A REAL AMERICAN HERO #270 CVR A ATKINS $3.99

SEP190670 GI JOE A REAL AMERICAN HERO #270 CVR B SULLIVAN $3.99

DEC190628 GLOW VS THE BABYFACE #4 (OF 4) CVR A FISH $3.99

DEC190629 GLOW VS THE BABYFACE #4 (OF 4) CVR B GOUX $3.99

OCT190751 MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC TP VOL 18 $17.99

OCT190799 NAPOLEON DYNAMITE #4 (OF 4) CVR A RICHARD $3.99

OCT190800 NAPOLEON DYNAMITE #4 (OF 4) CVR B VEREGGE $3.99

JUL190830 SEIKATSU A PETS LIFE GAME $29.99

SEP190657 STAR TREK YEAR FIVE TP VOL 01 ODYSSEYS END $19.99

MAY190675 TMNT ADVENTURES CHANGE IS CONSTANT $124.99

MAY190676 TMNT ADVENTURES CITY FALL $124.99

OCT190722 TMNT RISE OF THE TMNT TP VOL 03 SOUND OFF $9.99

DEC190714 USAGI YOJIMBO #8 SAKAI $3.99

MAR190742 WHY DID WE TRUST HIM TP $14.99







