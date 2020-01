Comics / Comics News

IDW Publishing Comics On-Sale 01/08/2020

IDW PUBLISHING



SEP190739 BRITISH ICE SC GN $14.99

NOV190664 DYING IS EASY #2 (OF 5) CVR A SIMMONDS $3.99

NOV190665 DYING IS EASY #2 (OF 5) CVR B RODRIGUEZ $3.99

AUG190765 GI JOE A REAL AMERICAN HERO #269 CVR A ATKINS $3.99

AUG190766 GI JOE A REAL AMERICAN HERO #269 CVR B SULLIVAN $3.99

MAY190661 LOEG VOL IV TEMPEST HC $29.99

OCT190748 MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #85 CVR A COLLER $3.99

OCT190749 MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #85 CVR B NEOFOTISTOU $3.99

OCT190724 TMNT ONGOING #101 CVR A CAMPBELL $3.99

OCT190725 TMNT ONGOING #101 CVR B EASTMAN $3.99

OCT190737 UNCLE SCROOGE #52 CVR A MAZZARELLO $4.99







