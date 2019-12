Comics / Comics News

IDW Publishing Comics On-Sale 01/01/2020

By Leroy Douresseaux







IDW PUBLISHING



OCT190739 DUCKTALES FAIRES & SCARES #1 (OF 3) CVR A GHIGLIONE & STELLA $3.99

OCT190740 DUCKTALES FAIRES & SCARES #1 (OF 3) CVR B GHILLONE & STELLA $3.99

OCT190778 GI JOE #4 CVR A WALTER $3.99

OCT190732 I CAN SELL YOU A BODY #1 $3.99

JUL190811 LOAC ESSENTIALS HC VOL 14 BARNEY GOOGLE 1928 $29.99

AUG190746 MARVEL VAULT OF HEROES HULK BIGGEST & BEST TP $17.99

JUN190743 MIGHTY ELVIS A GRAPHIC BIOGRAPHY HC GN $19.99

SEP190736 PANDEMICA #3 (OF 5) SANCHEZ $3.99

OCT190767 SONIC THE HEDGEHOG #24 CVR A GRAY & GRAHAM $3.99

AUG190794 STARCADIA QUEST #3 (OF 3) CVR A MAZZARA $4.99

OCT190719 TMNT URBAN LEGENDS #20 CVR A FOSCO $3.99

OCT190720 TMNT URBAN LEGENDS #20 CVR B FOSCO & LARSEN $3.99

SEP190683 TRANSFORMERS #15 CVR A PEREZ $3.99

SEP190684 TRANSFORMERS #15 CVR B BURCHAM $3.99

JUL190691 TRANSFORMERS IDW COLL PHASE 2 HC VOL 10 $49.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: