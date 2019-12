Comics / Comics News

IDW Publishing Comics On-Sale 12/11/2019

By Leroy Douresseaux







IDW PUBLISHING



OCT190736 DISNEY AFTERNOON GIANT #8 $5.99

SEP190672 DUNGEONS & DRAGONS INFERNAL TIDES #1 CVR A DUNBAR $3.99

SEP190673 DUNGEONS & DRAGONS INFERNAL TIDES #1 CVR B CHARACTER SHEET ( $3.99

OCT190712 DYING IS EASY #1 (OF 5) CVR A SIMMONDS $4.99

OCT190713 DYING IS EASY #1 (OF 5) CVR B RODRIGUEZ $4.99

JUL190719 GHOST TREE TP $15.99

AUG190806 JOE HILL GRAPHIC NOVEL COLLECTION TP $29.99

MAR190656 MY LITTLE PONY TP VOL 13 STAR PUPIL $7.99

AUG190729 SONIC THE HEDGEHOG TANGLE & WHISPER #4 (OF 4) CVR A STANLEY $3.99

AUG190730 SONIC THE HEDGEHOG TANGLE & WHISPER #4 (OF 4) CVR B FOURDRAI $3.99

AUG190804 STAR TREK VOYAGER MIRRORS & SMOKE CVR A WOODWARD $4.99

SEP190620 TMNT ONGOING #100 CVR A WACHTER $7.99

SEP190621 TMNT ONGOING #100 CVR B EASTMAN $7.99

JUL190745 TMNT ULTIMATE COLL TP VOL 04 $29.99

JUL190784 UNCLE SCROOGE TP WORLD OF IDEAS $12.99

SEP190640 USAGI YOJIMBO RAGNAROK JAM POSTER SGN $20.00







