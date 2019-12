Comics / Comics News

IDW Publishing Comics On-Sale 11/27/2019

By Leroy Douresseaux







IDW PUBLISHING



SEP190722 COBRA KAI KARATE KID SAGA CONTINUES #2 (OF 4) CVR A MCLEOD $3.99

SEP190723 COBRA KAI KARATE KID SAGA CONTINUES #2 (OF 4) CVR B PHOTO $3.99

SEP190728 CROW HARK THE HERALD #1 SEELEY ONE SHOT $4.99

SEP190738 FROM HELL MASTER EDITION #8 (OF 10) (MR) $7.99

MAY190651 GOOSEBUMPS HORRORS OF THE WITCH HOUSE HC $12.99

SEP190704 MARVEL ACTION CLASSICS ANT-MAN $4.99

JUN190746 MATTEO HC VOL 02 1917-1918 $19.99

SEP190699 MY LITTLE PONY HOLIDAY SPECIAL CVR A PRICE $4.99

SEP190700 MY LITTLE PONY HOLIDAY SPECIAL CVR B FORSTNER $4.99

SEP190680 SONIC THE HEDGEHOG #23 CVR A TRAMONTANO $3.99

SEP190681 SONIC THE HEDGEHOG #23 CVR B YARDLEY $3.99

SEP190652 STAR TREK PICARD COUNTDOWN #1 CVR A TBA $4.99

SEP190709 STAR WARS ADVENTURES #28 CVR A CHARM $3.99

SEP190710 STAR WARS ADVENTURES #28 CVR B FLEECS $3.99

JUL198532 TMNT FAMILY IS FOREVER T/S LG $PI

JUL198531 TMNT FAMILY IS FOREVER T/S MED $PI

JUL198530 TMNT FAMILY IS FOREVER T/S SM $PI

JUL198533 TMNT FAMILY IS FOREVER T/S XL $PI

JUL198534 TMNT FAMILY IS FOREVER T/S XXL $PI

JUL198535 TMNT FAMILY IS FOREVER T/S XXXL $PI

JUL198536 TMNT FAMILY IS FOREVER T/S XXXXL $PI

SEP190686 TRANSFORMERS GALAXIES #3 CVR A RAMONDELLI $3.99

SEP190687 TRANSFORMERS GALAXIES #3 CVR B CHAN $3.99

SEP190716 UNCLE SCROOGE #51 MAZZARELLO $4.99

JUN190667 YOUNG DONALD DUCK TP VOL 01 $14.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: