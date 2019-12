Comics / Comics News

IDW Publishing Comics On-Sale 11/20/2019

By Leroy Douresseaux







IDW PUBLISHING



MAY190666 AFTER THE SPRING HC STORY OF TUNISIAN YOUTH $21.99

FEB190656 BIG HERO 6 THE SERIES #1 CVR A GURIHIRU (RES) $3.99

SEP190650 CANTO #6 (OF 6) CVR A ZUCKER $3.99

SEP190715 DISNEY COMICS AND STORIES #8 CVR A FRECCERO $5.99

MAY190667 EVE STRANGER #4 (OF 5) CVR A BOND $3.99

SEP190662 GLOW VS THE BABYFACE #1 CVR A FISH $3.99

SEP190663 GLOW VS THE BABYFACE #1 CVR B GOUX $3.99

NOV180698 JOE HILL THE CAPE FALLEN HC $19.99

APR190626 MARVEL ACTION BLACK PANTHER #6 CVR A FLOREAN $3.99

AUG190735 MY LITTLE PONY FEATS OF FRIENDSHIP #3 CVR A FLEECS $3.99

AUG190736 MY LITTLE PONY FEATS OF FRIENDSHIP #3 CVR B JUSTASUTA $3.99

AUG190800 STAR TREK DISCOVERY AFTERMATH #3 (OF 3) CVR A HERNANDEZ $3.99

MAY190653 SUPERMAN SILVER AGE SUNDAYS HC VOL 02 1963 - 1966 $49.99

SEP190626 TMNT URBAN LEGENDS #19 CVR A FOSCO $3.99

SEP190627 TMNT URBAN LEGENDS #19 CVR B FOSCO & LARSEN $3.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: