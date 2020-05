Comics / Comics News

Dynamite Entertainment Comics On-Sale 05/27/2020

By Leroy Douresseaux







DYNAMITE



SEP191087 CHASTITY #3 GARZA VIRGIN CVR (MR) $50.00

SEP191086 CHASTITY #3 NODET VIRGIN CVR (MR) $50.00

OCT191220 DEJAH THORIS DEJAH RISING TP $19.99

JAN201096 F PAUL WILSON REPAIRMAN JACK SCAR LIP REDUX HC $24.99

OCT191226 JAMES BOND #1 CHEUNG LTD VIRGIN CVR $50.00

JAN201092 KILLING RED SONJA #1 GIDEON LTD VIRGIN GEDEON ZOMBIE VAR $50.00

JAN201091 KILLING RED SONJA #1 WARD LTD VIRGIN VAR $50.00

OCT191287 RED SONJA #11 CONNER VIRGIN CVR $50.00

OCT191288 RED SONJA #11 LINSNER VIRGIN CVR $50.00

JUL191252 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #1 SELFIE LTD CVR $29.99

JUL191253 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #1 SELFIE VIRGIN LTD CVR $50.00

JAN201212 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #10 DALTON LTD VIRGIN CV $50.00

JAN201214 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #10 GEDEON LTD VIRGIN ZO $50.00

JAN201213 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #10 STAGGS LTD VIRGIN CV $50.00

SEP191148 VAMPIRELLA #5 DALTON VIRGIN CVR $50.00

SEP191147 VAMPIRELLA #5 DODSON VIRGIN VAR $50.00

OCT191167 VAMPIRELLA #6 ARTGERM ULTRA LTD RED FOIL VAR $196.60

SEP191161 VAMPIRELLA RED SONJA #3 CHO & RICH VIRGIN CVR $50.00

SEP191162 VAMPIRELLA RED SONJA #3 TARR VIRGIN CVR $50.00

SEP191163 VAMPIRELLA RED SONJA #3 ULTRA LTD CHO FIERY RED LINEART CVR $300.00

OCT191338 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #3 OLIVER LTD VIRGIN CVR $50.00

OCT191337 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #3 PARRILLO LTD VIRGIN CVR $50.00

FEB201232 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #7 CVR A PARILLO $3.99

FEB201233 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #7 CVR B OLIVER $3.99

FEB201234 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #7 CVR C SEGOVIA $3.99

FEB201235 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #7 CVR D OCHS COSPLAY $3.99







