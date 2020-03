Comics / Comics News

Dynamite Entertainment Comics On-Sale 03/25/2020

By Leroy Douresseaux







DYNAMITE



SEP191095 DEATH DEFYING DEVIL #4 LEE VIRGIN CVR $50.00

DEC191028 DEATH TO ARMY OF DARKNESS #1 PARROT SGN ATLAS ED $49.99

JAN201139 DEATH TO ARMY OF DARKNESS #2 ANDOLFO LTD VIRGIN CVR $50.00

JAN201138 DEATH TO ARMY OF DARKNESS #2 DAVILA LTD VIRGIN CVR $50.00

JAN201137 DEATH TO ARMY OF DARKNESS #2 OLIVER LTD VIRGIN CVR $50.00

JAN201163 DEJAH THORIS (2019) #4 ANACLETO LTD VIRGIN CVR $50.00

JAN201165 DEJAH THORIS (2019) #4 GEDEON LTD VIRGIN CVR $50.00

JAN201164 DEJAH THORIS (2019) #4 LINSNER LTD VIRGIN CVR $50.00

JAN201166 DEJAH THORIS (2019) #4 LINSNER RARE LTD MARTIAN RED VAR $100.00

JAN201162 DEJAH THORIS (2019) #4 PARRILLO LTD VIRGIN CVR $50.00

JUN191229 ELVIRA MISTRESS OF DARK SPECTRAL SWITCHBOARD (RES) $39.99

JAN201173 GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #3 CVR A MILLER (MR) $3.99

JAN201174 GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #3 CVR B RUBI (MR) $3.99

JAN201179 JAMES BOND #4 RICHARDSON LTD VIRGIN CVR $50.00

JAN208622 KILLING RED SONJA #1 CASTRO FOC BONUS VAR $3.99

JAN201089 KILLING RED SONJA #1 CVR A WARD $3.99

JAN201090 KILLING RED SONJA #1 CVR B GEDEON ZOMBIE $3.99

NOV191134 KISS ZOMBIES #3 SAYGER LTD VIRGIN CVR $50.00

NOV191133 KISS ZOMBIES #3 SUYDAM LTD VIRGIN CVR $50.00

NOV191017 RED SONJA AGE OF CHAOS #1 PARRILLO CGC GRADED CVR $89.99

JAN201207 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #10 CVR A DALTON $3.99

JAN201208 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #10 CVR B HACK $3.99

JAN201209 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #10 CVR C BRAGA $3.99

JAN201210 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #10 CVR D PARENT $3.99

JAN201211 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #10 CVR E STAGGS $3.99

SEP191241 SIX MILLION DOLLAR MAN IN JAPAN TP $19.99

OCT191168 VAMPIRELLA #6 ARTGERM ULTRA LTD PLATINUM FOIL VAR $196.60

NOV191069 VAMPIRELLA #7 CONNER CGC GRADED CVR $89.99

NOV191070 VAMPIRELLA #7 PARRILLO CGC CVR $89.99

JAN201251 VAMPIRELLA RED SONJA #7 GEDEON LTD VIRGIN ZOMBIE CVR $50.00

JAN201250 VAMPIRELLA RED SONJA #7 HENDERSON LTD VIRGIN CVR $50.00

JAN201249 VAMPIRELLA RED SONJA #7 LEE LTD VIRGIN CVR $50.00

NOV191217 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #4 OLIVER CGC GRADED $89.99

NOV191216 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #4 PARRILLO CGC GRADED $89.99

DEC191229 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #5 OLIVER CGC GRADED $89.99

DEC191228 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #5 PARRILLO CGC GRADED $89.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: