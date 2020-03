Comics / Comics News

Dynamite Entertainment Comics On-Sale 03/04/2020

By Leroy Douresseaux







DYNAMITE



OCT191258 CHASTITY #4 NODET VIRGIN CVR (MR) $50.00

OCT191259 CHASTITY #4 QUAH VIRGIN CVR (MR) $50.00

DEC191031 DEATH TO ARMY OF DARKNESS #1 ANDOLFO LTD VIRGIN CVR $50.00

DEC191029 DEATH TO ARMY OF DARKNESS #1 BEN OLIVER LTD VIRGIN CVR $50.00

DEC191030 DEATH TO ARMY OF DARKNESS #1 SUYDAM LTD VIRGIN CVR $50.00

SEP191096 DEATH-DEFYING DEVIL #4 PARRILLO HIGH END VIRGIN CVR $50.00

OCT191203 DEJAH THORIS (2019) #1 HUGHES LTD VIRGIN CVR $50.00

OCT191202 DEJAH THORIS (2019) #1 LINSNER LTD VIRGIN CVR $50.00

OCT191201 DEJAH THORIS (2019) #1 PARRILLO LTD VIRGIN CVR $50.00

OCT191204 DEJAH THORIS (2019) #1 TUCCI LTD VIRGIN CVR $50.00

NOV191040 GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #1 GUICE LTD VIRGIN CVR (M $50.00

NOV191041 GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #1 SEGOVIA LTD VIRGIN CVR $50.00

DEC191152 KISS ZOMBIES #4 CVR A SUYDAM $3.99

DEC191153 KISS ZOMBIES #4 CVR B SAYGER $3.99

DEC191154 KISS ZOMBIES #4 CVR C BUCHEMI $3.99

DEC191155 KISS ZOMBIES #4 CVR D PHOTO $3.99

DEC198564 KISS ZOMBIES #4 HAESER FOC BONUS VAR $3.99

DEC191174 RED SONJA #13 LEE LTD VIRGIN CVR $50.00

DEC191175 RED SONJA #13 LINSNER LTD VIRGIN CVR $50.00

DEC198823 RED SONJA #14 CASTRO BONUS FOC VAR $3.99

JAN201192 RED SONJA #14 CVR A JAE LEE $3.99

JAN201193 RED SONJA #14 CVR B LINSNER $3.99

JAN201194 RED SONJA #14 CVR C BOB Q $3.99

JAN201195 RED SONJA #14 CVR D LAMING $3.99

JAN201196 RED SONJA #14 CVR E DECOBRAY COSPLAY $3.99

DEC191049 RED SONJA AGE OF CHAOS #2 CHEW LTD VIRGIN CVR $50.00

DEC191052 RED SONJA AGE OF CHAOS #2 GARZA LTD VIRGIN CVR $50.00

DEC191050 RED SONJA AGE OF CHAOS #2 PARRILLO LTD VIRGIN CVR $50.00

DEC191051 RED SONJA AGE OF CHAOS #2 QUAH LTD VIRGIN CVR $50.00

NOV191167 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #8 DALTON LTD VIRGIN CVR $50.00

NOV191168 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #8 STAGGS LTD VIRGIN CVR $50.00

SEP191203 VAMPIRELLA #1 TUCCI EXC B&W CVR $30.00

SEP191202 VAMPIRELLA #1 TUCCI EXC CVR $25.00

SEP191206 VAMPIRELLA #1 TUCCI EXC PURE PENCIL ED $200.00

SEP191205 VAMPIRELLA #1 TUCCI EXC VIRGIN B&W CVR $50.00

SEP191204 VAMPIRELLA #1 TUCCI EXC VIRGIN CVR $30.00

OCT191165 VAMPIRELLA #6 ARTGERM ULTRA LTD CHARCOAL VAR $50.00

OCT191166 VAMPIRELLA #6 ARTGERM ULTRA LTD CHARCOAL VIRGIN VAR $100.00

DEC191080 VAMPIRELLA #8 AFUA RICHARDSON LTD VIRGIN CVR $50.00

DEC191079 VAMPIRELLA #8 BEACHUM LTD VIRGIN CVR $50.00

DEC191076 VAMPIRELLA #8 COWAN LTD VIRGIN CVR $50.00

DEC191081 VAMPIRELLA #8 DALTON LTD VIRGIN CVR $50.00

DEC191078 VAMPIRELLA #8 MARTINEZ LTD VIRGIN CVR $50.00

DEC191077 VAMPIRELLA #8 PARRILLO LTD VIRGIN CVR $50.00

JUL191299 VAMPIRELLA CHIN LITHOGRAPH SGN $49.99

OCT191311 VAMPIRELLA RED SONJA #4 PARRILLO VIRGIN CVR $50.00

OCT191310 VAMPIRELLA RED SONJA #4 TARR VIRGIN CVR $50.00

DEC191226 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #5 OLIVER LTD VIRGIN CVR $50.00

DEC191227 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #5 PARRILLO LTD SEDUCTION CVR $100.00

DEC198817 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #6 CASTRO FOC BONUS VAR $3.99

JAN201258 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #6 CVR A PARILLO $3.99

JAN201259 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #6 CVR B OLIVER $3.99

JAN201260 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #6 CVR C SEGOVIA $3.99

JAN201261 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #6 CVR D LORRAINE COSPLAY $3.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: