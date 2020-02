Comics / Comics News

Dynamite Entertainment Comics On-Sale 02/26/2020

By Leroy Douresseaux







DYNAMITE



DEC191123 BLACK TERROR #5 CVR A RAHZZAH $3.99

DEC191124 BLACK TERROR #5 CVR B FORNES $3.99

DEC191125 BLACK TERROR #5 CVR C COLEMAN $3.99

DEC198572 CHASTITY #5 15 COPY NODET B&W VIRGIN FOC INCV (MR) $3.99

DEC198573 CHASTITY #5 21 COPY MAINE B&W VIRGIN FOC INCV (MR) $3.99

DEC198574 CHASTITY #5 25 COPY NODET TINT VIRGIN FOC INCV (MR) $3.99

DEC198571 CHASTITY #5 4 COPY CASTRO B&W VIRGIN FOC INCV (MR) $3.99

DEC198569 CHASTITY #5 CASTRO FOC BONUS VAR (MR) $3.99

DEC198570 CHASTITY #5 CASTRO VIRGIN FOC BONUS VAR (MR) $3.99

DEC191115 CHASTITY #5 CVR A NODET (MR) $3.99

DEC191116 CHASTITY #5 CVR B GARZA (MR) $3.99

DEC191117 CHASTITY #5 CVR C MAINE (MR) $3.99

DEC191145 DEJAH THORIS (2019) #3 ANWAR LTD VIRGIN CVR $50.00

DEC191143 DEJAH THORIS (2019) #3 KUNKKA LTD VIRGIN CVR $50.00

DEC191144 DEJAH THORIS (2019) #3 LINSNER LTD VIRGIN CVR $50.00

DEC191146 DEJAH THORIS (2019) #3 LINSNER RARE LTD MARTIAN RED CVR $100.00

DEC191142 DEJAH THORIS (2019) #3 PARRILLO LTD VIRGIN CVR $50.00

DEC191147 GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #2 CVR A MILLER (MR) $3.99

DEC191148 GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #2 CVR B RUBI (MR) $3.99

DEC191113 JAMES BOND #3 CHEUNG LTD VIRGIN CVR $50.00

SEP191037 KISS ZOMBIES #1 SACKS SGN ATLAS ED $49.99

DEC191177 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #9 CVR A DALTON $3.99

DEC191178 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #9 CVR B HACK $3.99

DEC191179 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #9 CVR C BRAGA $3.99

DEC191180 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #9 CVR D PARENT $3.99

DEC191181 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #9 CVR E STAGGS $3.99

DEC191094 VAMPIRELLA #3 (1969) REPLICA ED LTD PLATINUM FOIL $100.00

DEC191093 VAMPIRELLA #3 (1969) REPLICA ED LTD RED FOIL $50.00

DEC191212 VAMPIRELLA RED SONJA #6 HENRY LTD VIRGIN CVR $50.00

DEC191214 VAMPIRELLA RED SONJA #6 LYNNE YOSHII LTD VIRGIN CVR $50.00

DEC191213 VAMPIRELLA RED SONJA #6 TARR LTD VIRGIN CVR $50.00

OCT191169 VAMPIRELLA WINDOW CLING $PI







Support this writer on Patreon

Join the discussion: