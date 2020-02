Comics / Comics News

Dynamite Entertainment Comics On-Sale 02/12/2020

By Leroy Douresseaux







DYNAMITE



DEC198162 DEJAH THORIS (2019) #3 CASTRO BONUS FOC VAR $3.99

DEC191131 DEJAH THORIS (2019) #3 CVR A PARRILLO $3.99

DEC191132 DEJAH THORIS (2019) #3 CVR B KUNKKA $3.99

DEC191133 DEJAH THORIS (2019) #3 CVR C LINSNER $3.99

DEC191134 DEJAH THORIS (2019) #3 CVR D ANWAR $3.99

DEC191135 DEJAH THORIS (2019) #3 CVR E COSPLAY $3.99

DEC191109 JAMES BOND #3 CVR A CHEUNG FOLD OUT $3.99

DEC191095 VAMPIRELLA #1 1969 REPLICA ED NEW PTG $6.99

MAY191181 VAMPIRELLA #1 HUGHES CGC GRADED CVR (C: 0-1-2) $89.99

DEC191092 VAMPIRELLA #3 (1969) REPLICA ED $6.99

DEC198081 VAMPIRELLA RED SONJA #6 11 COPY MOSS B&W VIRGIN FOC INCV $3.99

DEC198082 VAMPIRELLA RED SONJA #6 15 COPY MOSS TINT VIRGIN FOC INCV $3.99

DEC198083 VAMPIRELLA RED SONJA #6 21 COPY ROMERO TINT VIRGIN FOC INCV $3.99

DEC198084 VAMPIRELLA RED SONJA #6 25 COPY ROMERO B&W VIRGIN FOC INCV $3.99

DEC198080 VAMPIRELLA RED SONJA #6 7 COPY CASTRO B&W FOC INCV $3.99

DEC198079 VAMPIRELLA RED SONJA #6 CASTRO FOC BONUS VAR $3.99

DEC191202 VAMPIRELLA RED SONJA #6 CVR A BABS TARR $3.99

DEC191203 VAMPIRELLA RED SONJA #6 CVR B HENRY $3.99

DEC191204 VAMPIRELLA RED SONJA #6 CVR C ROMERO $3.99

DEC191205 VAMPIRELLA RED SONJA #6 CVR D YOSHII $3.99

DEC191206 VAMPIRELLA RED SONJA #6 CVR E COSPLAY $3.99

DEC191207 VAMPIRELLA RED SONJA #6 CVR F MOSS $3.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: