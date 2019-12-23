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Dynamite Entertainment Comics On-Sale 12/26/2019
By Leroy Douresseaux
December 23, 2019 - 12:00
|Bettie Page Unbound #8 cover image
DYNAMITE
SEP191062 BETTIE PAGE UNBOUND #8 CVR A ROYLE $3.99
SEP191063 BETTIE PAGE UNBOUND #8 CVR B CHANTLER $3.99
SEP191064 BETTIE PAGE UNBOUND #8 CVR C MARQUES $3.99
SEP191065 BETTIE PAGE UNBOUND #8 CVR D QUALANO $3.99
SEP191066 BETTIE PAGE UNBOUND #8 CVR E PHOTO $3.99
OCT191289 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #7 CVR A BRAGA $3.99
OCT191290 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #7 CVR B HACK $3.99
OCT191291 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #7 CVR C STAGGS $3.99
OCT191292 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #7 CVR D PARENT $3.99
OCT191293 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #7 CVR E SANAPO $3.99
OCT198338 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #7 SANAPO FOC BONUS VAR $3.99
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Last Updated: December 23, 2019 - 13:40
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