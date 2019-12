Comics / Comics News

Dynamite Entertainment Comics On-Sale 12/18/2019

By Leroy Douresseaux







DYNAMITE



SEP191078 BLACK TERROR #2 RAHZZAH LTD VIRGIN CVR $50.00

AUG191241 BOYS BILLY BUTCHER COLL COIN $29.99

AUG191242 BOYS STARLIGHT COLL COIN $29.99

AUG191243 BOYS WEE HUGHIE COLL COIN $29.99

OCT198315 CHASTITY #4 CASTRO B&W BONUS FOC VAR (MR) $3.99

OCT198314 CHASTITY #4 CASTRO BONUS FOC VAR (MR) $3.99

OCT191252 CHASTITY #4 CVR A NODET (MR) $3.99

OCT191253 CHASTITY #4 CVR B GARZA (MR) $3.99

OCT191254 CHASTITY #4 CVR C QUAH (MR) $3.99

SEP191088 DEATH-DEFYING DEVIL #4 CVR A LEE $3.99

SEP191089 DEATH-DEFYING DEVIL #4 CVR B PARRILLO $3.99

SEP191090 DEATH-DEFYING DEVIL #4 CVR C FEDERICI $3.99

APR191146 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #1 CGC GRADED FAY DALTON $89.99

APR191097 RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #2 VIRGIN STAGGS VAR $50.00

OCT191172 VAMPIRELLA #2 (1969) REPLICA ED $6.99

OCT198306 VAMPIRELLA #6 CASTRO DRESSED FOC BONUS VAR $3.99

OCT191150 VAMPIRELLA #6 CVR A LAU ENHANCED ACETATE $3.99

OCT191151 VAMPIRELLA #6 CVR B MARCH $3.99

OCT191152 VAMPIRELLA #6 CVR C DALTON $3.99

OCT191153 VAMPIRELLA #6 CVR D GUNDUZ $3.99

OCT191154 VAMPIRELLA #6 CVR E COSPLAY $3.99

OCT198307 VAMPIRELLA #6 HETRICK VIRGIN FOC BONUS VAR $3.99

AUG191230 VAMPIRELLA 50TH TRADING CARDS BOX (12 PACKS) (MR) $PI

AUG191229 VAMPIRELLA 50TH TRADING CARDS INDIVIDUAL FOIL PACK $PI







