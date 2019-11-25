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Dynamite Entertainment Comics On-Sale 11/27/2019
By Leroy Douresseaux
November 25, 2019 - 10:00
|Bettie Page Unbound #6 cover image
DYNAMITE
JUL191200 BETTIE PAGE UNBOUND #6 CVR A ROYLE $3.99
JUL191201 BETTIE PAGE UNBOUND #6 CVR B CHANTLER $3.99
JUL191202 BETTIE PAGE UNBOUND #6 CVR C WILLIAMS $3.99
JUL191203 BETTIE PAGE UNBOUND #6 CVR D QUALANO $3.99
JUL191204 BETTIE PAGE UNBOUND #6 CVR E PHOTO $3.99
SEP191079 BLACK TERROR #2 KIRKHAM LTD VIRGIN CVR $50.00
SEP191164 DAWN VAMPIRELLA TP $19.99
SEP191039 KISS ZOMBIES #1 SAYGER LTD VIRGIN CVR $50.00
SEP191038 KISS ZOMBIES #1 SUYDAM LTD VIRGIN CVR $50.00
SEP191107 RED SONJA #10 CONNER VIRGIN CVR $50.00
SEP191108 RED SONJA #10 LINSNER VIRGIN CVR $50.00
JUL191186 RED SONJA COMPLETE GAIL SIMONE HC OVERSIZED $49.99
JUL191187 RED SONJA COMPLETE GAIL SIMONE HC OVERSIZED SIMONE SGN $75.00
MAY191175 VAMPIRELLA 50TH ANN ULTRA TRADING CARDS BOX (12 PACKS) $PI
MAY191174 VAMPIRELLA 50TH ANN ULTRA TRADING CARDS INDIVIDUAL FOIL PACK $PI
AUG191226 VAMPIRELLA 50TH ANNIVERSARY POSTER COLL SC $24.99
SEP191179 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #2 OLIVER LTD VIRGIN CVR $50.00
SEP191178 VENGEANCE OF VAMPIRELLA #2 PARRILLO LTD VIRGIN CVR $50.00
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Last Updated: November 25, 2019 - 11:44
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