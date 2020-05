Comics / Comics News

DC Comics On-Sale 05/27/2020

DC COMICS



FEB200431 AQUAMAN #59 TYLER KIRKHAM VAR ED $3.99

FEB200510 BASKETFUL OF HEADS #7 (OF 7) (MR) $3.99

FEB200511 BASKETFUL OF HEADS #7 (OF 7) GABRIEL RODRIGUEZ VAR ED (MR) $3.99

FEB200434 BATMAN AND THE OUTSIDERS #12 $3.99

FEB200435 BATMAN AND THE OUTSIDERS #12 MICHAEL GOLDEN VAR ED $3.99

FEB200436 BATMAN BEYOND #43 $3.99

FEB200437 BATMAN BEYOND #43 FRANCIS MANAPUL VAR ED $3.99

FEB200520 BOOKS OF MAGIC #19 (MR) $3.99

FEB200525 DC SUPER STARS #17 FACSIMILE EDITION $4.99

FEB200445 FLASH #753 $3.99

FEB200446 FLASH #753 JUNGEUON YOON VAR ED $3.99

FEB200447 FLASH #754 $3.99

FEB200555 FLASH BY MARK WAID TP BOOK 07 $39.99

FEB200528 FLASH GIANT #4 $4.99

FEB200451 GREEN LANTERN SEASON 2 #3 $3.99

FEB200452 GREEN LANTERN SEASON 2 #3 (OF 12) SCOTT WILLIAMS VAR ED $3.99

FEB200562 HARLEY QUINN & POISON IVY HC $24.99

FEB200457 HAWKMAN #23 $3.99

FEB200458 HAWKMAN #23 GERARDO ZAFFINO VAR ED $3.99

FEB200459 HE MAN AND THE MASTERS OF THE MULTIVERSE #6 (OF 6) $3.99

FEB200522 HOUSE OF WHISPERS #20 (MR) $3.99

FEB200460 JOKER HARLEY CRIMINAL SANITY #4 (OF 9) (MR) $5.99

FEB200461 JOKER HARLEY CRIMINAL SANITY #4 (OF 9) MIKE MAYHEW VAR ED (M $5.99

FEB200464 JUSTICE LEAGUE #45 $3.99

FEB200465 JUSTICE LEAGUE #45 DAN MORA VAR ED $3.99

FEB200516 LOW LOW WOODS #5 (OF 6) (MR) $3.99

FEB200517 LOW LOW WOODS #5 (OF 6) JENNY FRISON VAR ED (MR) $3.99

JAN200516 MY VIDEO GAME ATE MY HOMEWORK TP $9.99

FEB200572 NIGHTWING TP VOL 01 THE GRAY SON LEGACY $19.99

FEB200529 OUR FIGHTING FORCES GIANT #1 $4.99

FEB200575 STARGIRL BY GEOFF JOHNS TP (RES) $34.99

FEB200489 SUICIDE SQUAD #5 $3.99

FEB200490 SUICIDE SQUAD #5 JEREMY ROBERTS VAR ED $3.99

FEB200577 SUPERMAN ACTION COMICS TP VOL 02 LEVIATHAN RISING $17.99

SEP190601 SUPERMAN BATMAN OMNIBUS HC VOL 01 $125.00

FEB200579 SUPERMAN HC VOL 03 THE TRUTH REVEALED $24.99

FEB200497 TEEN TITANS #41 $3.99

FEB200498 TEEN TITANS #41 KHARY RANDOLPH VAR ED $3.99

FEB200500 TERRIFICS #27 $3.99

FEB200503 WONDER WOMAN #755 $3.99

FEB200504 WONDER WOMAN #755 IAN MACDONALD VAR ED $3.99

FEB200531 WONDER WOMAN GIANT #4 $4.99

JAN209134 YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #3 (OF 4) 3RD PTG $4.99







