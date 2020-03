Comics / Comics News

DC Comics On-Sale 03/25/2020

JAN200520 ACTION COMICS #1021 $3.99

JAN200521 ACTION COMICS #1021 L PARRILLO VAR ED $3.99

JAN200522 AMETHYST #2 (OF 6) $3.99

JAN200593 BASKETFUL OF HEADS #6 (OF 7) (MR) $3.99

JAN200594 BASKETFUL OF HEADS #6 (OF 7) LUCIO PARRILLO VAR ED (MR) $3.99

JAN200525 BATGIRL #45 $3.99

JAN200526 BATGIRL #45 TERRY & RACHEL DODSON VAR ED $3.99

JAN208776 BATMAN #90 2ND PTG $3.99

JAN200527 BATMAN BEYOND #42 $3.99

JAN200528 BATMAN BEYOND #42 FRANCIS MANAPUL VAR ED $3.99

DEC190560 BATMAN CREATURE OF THE NIGHT HC $29.99

JAN200529 BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT #8 (OF 8) $4.99

JAN200530 BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT #8 (OF 8) SEAN MURPHY VAR E $4.99

AUG190703 BATMAN ROGUES GALLERY MULTI PART STATUE THE PENGUIN $90.00

JAN200535 BATMAN SUPERMAN #8 $3.99

JAN200536 BATMAN SUPERMAN #8 CARD STOCK ANDY KUBERT VAR ED $4.99

JAN200604 BOOKS OF MAGIC #18 (MR) $3.99

FEB200003 DC PREVIEWS #24 APRIL 2020 EXTRAS $PI

JAN200539 DETECTIVE COMICS #1021 $3.99

JAN200540 DETECTIVE COMICS #1021 CARD STOCK LEE BERMEJO VAR ED $4.99

DEC190566 DMZ COMPENDIUM TP VOL 01 $59.99

JAN200621 DOLLAR COMICS JUSTICE LEAGUE #1 2011 $1.00

JAN200622 DOLLAR COMICS JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #1 2006 $1.00

DEC190567 DOOM PATROL THE SILVER AGE TP VOL 02 $39.99

DEC190569 EVENT LEVIATHAN HC $29.99

JAN200603 FAR SECTOR #5 (OF 12) (MR) $3.99

JAN208723 FAR SECTOR #5 (OF 12) WARREN LOUW VAR ED (MR) $3.99

JAN200543 FLASH #752 $3.99

JAN200544 FLASH #752 JUNGEON YOON VAR ED $3.99

JAN200614 FROM BEYOND THE UNKNOWN GIANT #1 $4.99

DEC190570 HARLEY QUINN TP VOL 04 THE FINAL TRIAL $19.99

JAN200607 JOHN CONSTANTINE HELLBLAZER #5 (MR) $3.99

JAN200553 JUSTICE LEAGUE DARK #21 $3.99

JAN200554 JUSTICE LEAGUE DARK #21 CLAYTON CRAIN VAR ED $3.99

DEC190575 JUSTICE LEAGUE OF AMERICA THE NAIL COMPLETE COLL TP $29.99

OCT190678 JUSTICE LEAGUE ORIGIN DLX ED HC $49.99

JAN200608 LAST GOD #6 (MR) $4.99

JAN200561 LEGION OF SUPER HEROES #5 $3.99

JAN200562 LEGION OF SUPER HEROES #5 CARD STOCK ALEX GARNER VAR ED $4.99

JAN200570 RED HOOD OUTLAW #44 $3.99

JAN200571 RED HOOD OUTLAW #44 PHILIP TAN VAR ED $3.99

JAN200576 SUICIDE SQUAD #4 $3.99

JAN200577 SUICIDE SQUAD #4 JEREMY ROBERTS VAR ED $3.99

JAN200578 SUPERGIRL #40 $3.99

JAN200579 SUPERGIRL #40 CARD STOCK DERRICK CHEW VAR ED $4.99

DEC190584 TALES OF THE BATMAN BY MARV WOLFMAN HC VOL 01 $39.99

JAN200589 WONDER WOMAN #754 $3.99

JAN200590 WONDER WOMAN #754 CARD STOCK RAFAEL GRAMPA VAR ED $4.99







