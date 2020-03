Comics / Comics News

DC Comics On-Sale 03/11/2020

By Leroy Douresseaux







DC COMICS



JAN200613 AQUAMAN GIANT #3 $4.99

JAN208157 BATMAN #89 2ND PTG $3.99

JAN200533 BATMAN AND THE OUTSIDERS #11 $3.99

JAN200534 BATMAN AND THE OUTSIDERS #11 CARD STOCK DELL OTTO VAR ED $4.99

AUG190704 BATMAN BLACK & WHITE STATUE BY DOUG MAHNKE $90.00

DEC190559 BATMAN CITY OF CRIME DELUXE EDITION HC $39.99

DEC190561 BATMAN TALES OF THE DEMON HC $49.99

JAN200531 BATMANS GRAVE #6 (OF 12) $3.99

JAN200532 BATMANS GRAVE #6 (OF 12) JEEHYUNG LEE VAR ED $3.99

JAN200537 CATWOMAN #21 $3.99

JAN200538 CATWOMAN #21 IAN MACDONALD VAR ED $3.99

NOV190498 DC SUPER HERO GIRLS POWERLESS TP $9.99

AUG190654 DCS WANTED WORLDS MOST DANGEROUS SUPERVILLAINS HC $39.99

JAN200611 DETECTIVE COMICS #38 FACSIMILE EDITION $3.99

JAN200617 DOLLAR COMICS BATMAN #428 $1.00

JAN200623 DOLLAR COMICS ROBIN #1 1991 $1.00

JAN200597 DOLLHOUSE FAMILY #5 (OF 6) (MR) $3.99

JAN200598 DOLLHOUSE FAMILY #5 (OF 6) JAY ANACLETO VAR ED (MR) $3.99

JAN200541 FLASH #751 $3.99

JAN200542 FLASH #751 JUNGGEON YOON VAR ED $3.99

JAN200546 GREEN LANTERN SEASON 2 #2 (OF 12) $3.99

JAN200547 GREEN LANTERN SEASON 2 #2 (OF 12) NICOLA SCOTT VAR ED $3.99

JAN200550 HAWKMAN #22 $3.99

JAN200551 HAWKMAN #22 GERARDO ZAFFINO VAR ED $3.99

JAN200606 HOUSE OF WHISPERS #19 (MR) $3.99

DEC190573 JUST IMAGINE STAN LEE CREATING THE DC UNIVERSE TP BOOK 01 $34.99

JAN200565 LOONEY TUNES #254 $2.99

SEP190588 MISTER MIRACLE BY STEVE ENGLEHART & STEVE GERBER HC $39.99

JAN200572 RWBY #6 (OF 7) $3.99

JAN200573 RWBY #6 (OF 7) EJIKURE VAR ED $3.99

JAN200580 SUPERMAN #21 $3.99

JAN200581 SUPERMAN #21 BRYAN HITCH VAR ED $3.99

JAN200586 TERRIFICS #26 $3.99

JAN200587 WONDER WOMAN #753 $3.99

JAN200588 WONDER WOMAN #753 JAE LEE VAR ED $3.99

DEC190587 WONDER WOMAN CHEETAH TP $19.99

JAN208158 YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #3 (OF 4) 2ND PTG $4.99

JAN200591 YOUNG JUSTICE #14 $3.99

JAN200592 YOUNG JUSTICE #14 DAVID LAFUENTE VAR ED $3.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: