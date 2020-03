Comics / Comics News

DC Comics On-Sale 03/04/2020

By Leroy Douresseaux







DC COMICS



JAN200509 BATMAN #90 $3.99

JAN200510 BATMAN #90 CARD STOCK FRANCESCO MATTINA VAR ED $4.99

AUG190702 BATMAN VS HARLEY QUINN BATTLE STATUE SECOND EDITION $375.00

NOV190529 BATMAN WHITE KNIGHT DELUXE EDITION HC $49.99

JAN200595 DAPHNE BYRNE #3 (OF 6) (MR) $3.99

JAN200596 DAPHNE BYRNE #3 (OF 6) VAR ED (MR) $3.99

JAN200619 DOLLAR COMICS JLA YEAR ONE #1 $1.00

JAN200624 DOLLAR COMICS SWAMP THING #57 $1.00

JAN200605 DREAMING #19 (MR) $3.99

DEC190400 FLASH #750 $7.99

DEC190401 FLASH #750 1940S NICOLA SCOTT VAR ED $7.99

DEC190402 FLASH #750 1950S GARY FRANK VAR ED $7.99

DEC190403 FLASH #750 1960S NICK DERINGTON VAR ED $7.99

DEC190404 FLASH #750 1970S GARCIA LOPEZ VAR ED $7.99

DEC190405 FLASH #750 1980S DELL OTTO VAR ED $7.99

DEC190406 FLASH #750 1990S MATTINA VAR ED $7.99

DEC190407 FLASH #750 2000S JIM LEE VAR ED $7.99

DEC190408 FLASH #750 2010S FRANCIS MANAPUL VAR ED $7.99

DEC190409 FLASH #750 BLANK VAR ED $7.99

JAN200545 GEN LOCK #5 (OF 7) $3.99

JAN200548 HARLEY QUINN #71 $3.99

JAN200549 HARLEY QUINN #71 FRANK CHO VAR ED $3.99

NOV190550 JACK OF FABLES THE DELUXE EDITION HC BOOK 03 $39.99

JAN200555 JUSTICE LEAGUE #42 $3.99

JAN200556 JUSTICE LEAGUE #42 CARD STOCK MIKEL JANIN VAR ED $4.99

JAN200559 JUSTICE LEAGUE ODYSSEY #19 $3.99

JAN200560 JUSTICE LEAGUE ODYSSEY #19 SKAN VAR ED $3.99

JAN200563 LOIS LANE #9 (OF 12) $3.99

JAN200564 LOIS LANE #9 (OF 12) BILQUIS EVELY VAR ED $3.99

JAN200612 MYSTERY IN SPACE #75 FACSIMILE EDITION $3.99

NOV190499 ORACLE CODE TP $16.99

DEC190577 ROBIN YEAR ONE TP NEW EDITION $19.99

JAN200506 STRANGE ADVENTURES #1 (OF 12) $4.99

JAN200508 STRANGE ADVENTURES #1 (OF 12) BLANK VAR ED $4.99

JAN200507 STRANGE ADVENTURES #1 (OF 12) EVAN SHANER VAR ED $4.99

JAN200615 SUPERMAN GIANT #2 $4.99

DEC190433 SUPERMAN VILLAINS #1 $5.99

OCT190695 WONDER WOMAN SPIRIT OF TRUTH HC (RES) $17.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: