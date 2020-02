Comics / Comics News

DC Comics On-Sale 02/12/2020

By Leroy Douresseaux







DC COMICS



NOV190522 ANIMAL MAN BY GRANT MORRISON TP VOL 01 $29.99

DEC190452 BATMAN AND THE OUTSIDERS #10 $3.99

DEC190453 BATMAN AND THE OUTSIDERS #10 CHRIS BURNHAM VAR ED $3.99

DEC190410 BATMAN PENNYWORTH RIP #1 $4.99

NOV190532 BATMAN THE DARK KNIGHT DETECTIVE TP VOL 03 $34.99

SEP190477 BATMAN VS RAS AL GHUL #4 (OF 6) $3.99

DEC190450 BATMANS GRAVE #5 (OF 12) $3.99

DEC190451 BATMANS GRAVE #5 (OF 12) JEEHYUNG LEE VAR ED $3.99

NOV190535 BILLY BATSON AND MAGIC OF SHAZAM TP BOOK 01 $19.99

SEP190563 BLACKHAWK BLOOD & IRON HC $49.99

DEC190456 CATWOMAN #20 $3.99

DEC190457 CATWOMAN #20 IAN MACDONALD VAR ED $3.99

JUL190677 DC DESIGNER SER HARLEY & POISON IVY BY LUPPACHINO STATUE $280.00

SEP190565 DC POSTER PORTFOLIO JOSHUA MIDDLETON TP $24.99

DEC190547 DOLLAR COMICS BATMAN #567 $1.00

DEC190548 DOLLAR COMICS GREEN LANTERN REBIRTH #1 $1.00

DEC190531 DOLLHOUSE FAMILY #4 (OF 6) (MR) $3.99

DEC190532 DOLLHOUSE FAMILY #4 (OF 6) JAY ANACLETO VAR ED (MR) $3.99

DEC190460 FLASH #88 $3.99

DEC190461 FLASH #88 CARD STOCK MICHAEL GOLDEN VAR ED $4.99

DEC190427 FLASH GIANT #3 $4.99

DEC190465 GOTHAM CITY MONSTERS #6 (OF 6) $3.99

DEC190417 GREEN LANTERN SEASON 2 #1 (OF 12) $4.99

DEC190418 GREEN LANTERN SEASON 2 #1 (OF 12) GERALD PAREL VAR ED $4.99

DEC190419 GREEN LANTERN SEASON 2 #1 (OF 12) GREEN BLANK VAR ED $4.99

DEC190420 HARLEY QUINN & BIRDS OF PREY #1 (OF 4) (MR) $5.99

DEC190468 HARLEY QUINN & POISON IVY #6 (OF 6) $3.99

DEC190469 HARLEY QUINN & POISON IVY #6 (OF 6) CARD STOCK HARLEY M BRO $4.99

DEC190470 HARLEY QUINN & POISON IVY #6 (OF 6) CARD STOCK POISON IVY M $4.99

DEC190421 HARLEY QUINN & THE BIRDS OF PREY #1 (OF 4) DERRICK CHEW VAR $5.99

NOV190545 HARLEY QUINN AND THE GOTHAM GIRLS TP $16.99

DEC190471 HAWKMAN #21 $3.99

DEC190472 HAWKMAN #21 TREVOR HAIRSINE VAR ED $3.99

DEC190537 HOUSE OF WHISPERS #18 (MR) $3.99

NOV190553 JUSTICE LEAGUE CORPORATE MANEUVERS TP $24.99

DEC190500 RWBY #5 (OF 7) $3.99

DEC190501 RWBY #5 (OF 7) CARD STOCK STANLEY LAU VAR ED $4.99

DEC190506 SUPERGIRL #39 $3.99

DEC190507 SUPERGIRL #39 CARD STOCK DERRICK CHEW VAR ED $4.99

DEC190508 SUPERMAN #20 $3.99

DEC190509 SUPERMAN #20 CARD STOCK BRYAN HITCH VAR ED $4.99

NOV190417 SUPERMAN HEROES #1 $5.99

NOV190563 SWAMP THING TALES FROM THE BAYOU TP $16.99

DEC190515 TERRIFICS #25 $4.99

DEC190516 TERRIFICS #25 MICHAEL CHO VAR ED $4.99

DEC190518 WONDER WOMAN #751 $3.99

DEC190519 WONDER WOMAN #751 JENNY FRISON VAR ED $3.99

NOV190567 WONDER WOMAN BY GEORGE PEREZ TP VOL 04 $34.99

OCT190494 ZATANNA AND THE HOUSE OF SECRETS TP $9.99







