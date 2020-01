Comics / Comics News

DC Comics On-Sale 01/29/2020

By Leroy Douresseaux







DC COMICS



NOV190425 ACTION COMICS #1019 $3.99

NOV190426 ACTION COMICS #1019 CARD STOCK VAR ED $4.99

OCT190623 ADVENTURES OF SUPERMAN JOSE LUIS GARCIA LOPEZ HC VOL 02 $49.99

OCT190624 AQUAMAN DEATH OF A PRINCE DLX ED HC $39.99

OCT190627 BAT AND THE CAT 80 YEARS OF ROMANCE HC $39.99

OCT190631 BATMAN BEYOND TP VOL 06 DIVIDE CONQUER AND KILL $16.99

JUN190629 BATMAN BLACK & WHITE BATMAN BY GENE COLAN STATUE $90.00

OCT190653 BIRDS OF PREY MURDER AND MYSTERY TP $29.99

JUN190625 DC ESSENTIALS HAL JORDAN AF $28.00

JUN190627 DC ESSENTIALS KNIGHTFALL BATMAN AF $28.00

JUN190628 DC ESSENTIALS KNIGHTFALL CATWOMAN AF $28.00

JUN190626 DC ESSENTIALS SINESTRO AF $28.00

DEC190003 DC PREVIEWS #22 FEBRUARY 2020 EXTRAS (NET) $PI

NOV190422 DC SUPER HERO GIRLS GIANT #2 (RES) $4.99

NOV190446 DETECTIVE COMICS ANNUAL #3 $4.99

NOV190513 DIAL H FOR HERO #11 (OF 12) $3.99

NOV190520 DOLLAR COMICS DETECTIVE COMICS #554 $1.00

NOV198792 FAR SECTOR #1 (OF 12) 2ND PTG (MR) $3.99

NOV190451 FLASH #87 $3.99

NOV190452 FLASH #87 VAR ED $3.99

NOV190456 GREEN LANTERN BLACKSTARS #3 (OF 3) $3.99

NOV190457 GREEN LANTERN BLACKSTARS #3 (OF 3) VAR ED $3.99

NOV190464 JUSTICE LEAGUE #39 $3.99

NOV190465 JUSTICE LEAGUE #39 VAR ED $3.99

NOV190466 JUSTICE LEAGUE DARK #19 $3.99

NOV190467 JUSTICE LEAGUE DARK #19 VAR ED $3.99

NOV198791 LAST GOD #1 2ND PTG (MR) $4.99

NOV190509 LAST GOD #4 (MR) $4.99

OCT190493 SHADOW OF THE BATGIRL TP $16.99

NOV190484 SUICIDE SQUAD #2 $3.99

NOV190485 SUICIDE SQUAD #2 CARD STOCK VAR ED $4.99

NOV190494 TERRIFICS #24 $3.99

NOV190495 TERRIFICS #24 VAR ED $3.99

NOV190496 TITANS BURNING RAGE #6 (OF 7) $4.99







Support this writer on Patreon

Join the discussion: