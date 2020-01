Comics / Comics News

DC Comics On-Sale 01/15/2020

By Leroy Douresseaux







DC COMICS



NOV190427 AQUAMAN #56 $3.99

NOV190428 AQUAMAN #56 VAR ED $3.99

OCT190639 BATMAN THE GOLDEN AGE TP VOL 06 $39.99

NOV190435 BATMANS GRAVE #4 (OF 12) $3.99

NOV190436 BATMANS GRAVE #4 (OF 12) VAR ED $3.99

OCT190650 BIRDS OF PREY BLACK CANARY TP $19.99

SEP190451 CRISIS ON INFINITE EARTHS GIANT #1 $4.99

MAY190542 DARK NIGHTS METAL BATMAN WHO LAUGHS & ROBINS DLX STATUE $170.00

MAY190547 DC COVER GIRLS HUNTRESS BY JOELLE JONES STATUE $125.00

NOV190420 DETECTIVE COMICS #359 FACSIMILE EDITION $3.99

NOV190518 DOLLAR COMICS BATMAN ADVENTURES #12 $1.00

NOV190449 FLASH #86 $3.99

NOV190450 FLASH #86 CARD STOCK VAR ED $4.99

NOV190447 FLASH FORWARD #5 (OF 6) $3.99

NOV190448 FLASH FORWARD #5 (OF 6) VAR ED $3.99

NOV190453 FREEDOM FIGHTERS #12 (OF 12) $3.99

SEP190471 GREEN LANTERN LEGACY TP $9.99

NOV190463 HE MAN AND THE MASTERS OF THE MULTIVERSE #3 (OF 6) $3.99

OCT190667 HELLBLAZER TP VOL 22 REGENERATION (MR) $29.99

NOV190468 JUSTICE LEAGUE ODYSSEY #17 $3.99

NOV190469 JUSTICE LEAGUE ODYSSEY #17 VAR ED $3.99

NOV190470 LEGION OF SUPER HEROES #3 $3.99

NOV190471 LEGION OF SUPER HEROES #3 CARD STOCK VAR ED $4.99

NOV190504 LOW LOW WOODS #2 (OF 6) (MR) $3.99

NOV190505 LOW LOW WOODS #2 (OF 6) VAR ED (MR) $3.99

NOV190510 LUCIFER #16 (MR) $3.99

NOV190474 NIGHTWING #68 $3.99

NOV190475 NIGHTWING #68 VAR ED $3.99

OCT190686 NIGHTWING BY PETER J TOMASI TP $29.99

NOV190476 QUESTION THE DEATHS OF VIC SAGE #2 (OF 4) $6.99

NOV190477 QUESTION THE DEATHS OF VIC SAGE #2 (OF 4) VAR ED $6.99

NOV190480 RWBY #4 (OF 7) $3.99

NOV190481 RWBY #4 (OF 7) CARD STOCK VAR ED $4.99

OCT190689 SCOOBY APOCALYPSE TP VOL 06 $16.99

NOV190490 SUPERMANS PAL JIMMY OLSEN #7 (OF 12) $3.99

NOV190491 SUPERMANS PAL JIMMY OLSEN #7 (OF 12) VAR ED $3.99

NOV190492 TEEN TITANS #38 $3.99

NOV190493 TEEN TITANS #38 VAR ED $3.99







